Pasqua siciliana con Di Stefano, colombe gourmet e gluten free

Colomba Mandarino Tardivo di Ciaculli & Fondente

La Colomba Mandarino Tardivo di Ciaculli & Fondente - Foto Alessandro Castagna

Linea gluten free: la Colomba Cioccolato Siciliano in gocce - Foto Alessandro Castagna

Una materia prima pregiata e poco conosciuta

’aziendadi Raffadali (Ag) per lapresenta dueda segnare nella lista della spesa: lae la linea diLarappresenta un equilibrio di gusto fra i profumi deglie la rotondità della. Un impasto soffice accoglie canditi di Mandarino Tardivo di Ciaculli e pezzetti di cioccolato fondente.Laprevede le tipologie Cioccolato Siciliano in gocce e Mandorlata Siciliana. Lamiscela sapori semplici ed equilibrati e un soffice impasto genuino, mentre laè un grande classico. Interpreta il gusto tradizionale ed è farcita cone ricoperta da una cupola croccante di. Notevole l’alveolatura dell’impasto.«Da anni – hanno ricordato i- parliamo di tutela ee della tradizione dolciaria della nostra regione di cui, in qualche modo, ci sentiamo ambasciatori. Per la Pasqua 2021 abbiamo rivolto la nostra attenzione a una materia prima davvero pregiata e forse ancora poco conosciuta come il, detto anche “marzuddu” (di marzo, ndr) proprio perché il suo periodo di maturazione è posteriore rispetto alle varietà più note. Il Mandarino Tardivo di Ciaculli si contraddistingue per il f, l’alto contenuto zuccherino e la buccia sottile che rende davvero singolare anche il momento della sua raccolta e conserva. Tutte queste caratteristiche fanno sì che quest’agrume risulti unico e inconfondibile. Le, invece, continuano il percorso diavviato a Natale con i panettoni: anche in questo caso abbiamo cercato di realizzare una linea che non avesse nulla da invidiare alle colombe prodotte fino ad ora; inoltre, sono l’ennesima riprova di fedeltà al nostro credo di sempre, ovvero, che quando creiamo una “bontà” immaginiamo che dovranno mangiarla i nostri figli ed è questo che guida e ispira di continuo nelle nostre scelte».Per informazioni: www.distefanodolciaria.it