Pasta La Molisana, a tavola giocando con i segni zodiacali

er vivere un’esperienza personalizzata a tavola giocando sulle caratteristiche deidei commensali, perché non iniziare dai piatti? Con la, si potranno arricchire pranzi e cene in famiglia con piatti unici, perfetti anche in vista del capodanno.La Molisana dedica una capsule collection di 12 piatti da portata ai segni zodiacali per rendere omaggio allo spirito tenace di ogni stella. Ideali da regalare in occasione delle, ogni confezione racchiude 3 piatti in ceramica, decorati dacon disegno realizzato a mano e colorato con tinte atossiche.Ogni kit conterrà, inoltre, un pacchetto di Farfalle Rigate Integrali, un must della dispensa: le classiche farfalle sono state rivisitate da La Molisana per essere ancora più belle da vedere e buone da gustare! Le ridotte dimensioni le rendono deliziose nel piatto e la texture ruvida e porosa, grazie alla trafilatura al bronzo, è esaltata dalla rigatura su un lato; una leggera rigatura che rende le Farfalle perfette per catturare ogni condimento. Sono una pasta nutriente, fatta condecorticato a pietra, tenace e soprattutto gustosa.Prezzo al pubblico: 40 euro circa, in vendita in edizione limitata in esclusiva su Amazon.Per informazioni: www.lamolisana.it