Le pellicole problem solver di Dinamic Italia

Dinamic Italia è un'azienda di Fidenza (Pr) specializzata nella produzione e commercializzazione di rotoli pellicola, alluminio, cartaforno e contenitori per alimenti, di sacchi nettezza e biodegradabili per rifiuti e idonei alla raccolta differenziata, di sacchi e teli di copertura per indumenti e oggetti. Propone soluzioni per uso domestico e professionale, che rispondono alle esigenze di cuocere, conservare, riciclare, custodire e accogliere. La sua linea di pellicole è perfetta per rispondere alle più svariate esigenze legate al cuocere e conservare i cibi. Tutte le referenze sono idonee all’uso alimentare, hanno una funzione protettiva e sono studiate per mantenere inalterati i sapori e gli aromi degli alimenti, così da garantirne la freschezza ed il giusto grado di umidità.

Super Aderenza

La gamma è molto ampia e multifunzionale. La Pellicola Super Aderenza è in pvc e garantisce massima elasticità, avvolgendo perfettamente qualsiasi alimento o contenitore. Non contiene ftalati, risultando sicura ed affidabile. I rotoli sono disponibili in molti formati, che si differenziano per lunghezza, dai 12 ai 300 metri, così da soddisfare chi ne fa un uso occasionale e chi ne fa un utilizzo più assiduo e desidera poter contare su una bella scorta.

Super Resistenza

La Pellicola Super Resistenza è in PE (polietilene) e si distingue per la robustezza. È ideale per conservare tutti gli alimenti, anche quelli più grassi, come formaggi e insaccati e i cibi dove la componente oleosa è preponderante, come sottoli e salse. È disponibile nel formato box da 300 metri, anche nella versione maxi larghezza, da 50 cm.

Pellicola "2 in 1"

La Pellicola "2 in 1" è adatta al frigo, al freezer e al microonde. Può essere un valido aiuto tutti giorni, non solo per conservare, ma anche per riscaldare e cucinare, permettendo al vapore di contribuire alla cottura dell’alimento ed evitando di sporcare le pareti del microonde con eventuali schizzi. Anche questa referenza ha la pratica seghetta incorporata nella confezione ed è disponibile nel rotolo da 24 metri.

