Prosciutto cotto Ferrarini: nel nuovo pack i punti di forza

Il nuovo pack del Prosciutto cotto Ferrarini, "Il Ferrarini"

Tre elementi di spicco

L’ unicità del Prosciutto cotto Ferrarini, prodotto di punta ormai riconosciuto da tutti come “ Il Ferrarini ”.

del Prosciutto cotto Ferrarini, prodotto di punta ormai riconosciuto da tutti come “ ”. L’ originale ricetta , la stessa dal 1956, che si conferma valore di spicco del brand e del Prosciutto cotto Ferrarini, riconosciuto unico per il profumo e il gusto. Da sempre senza polifosfati aggiunti e senza glutine.

, la stessa dal 1956, che si conferma valore di spicco del brand e del Prosciutto cotto Ferrarini, riconosciuto unico per il profumo e il gusto. Da sempre senza polifosfati aggiunti e senza glutine. Villa Rivaltella, la storica dimora dove Lauro Ferrarini ha dato inizio alla produzione del prosciutto cotto e ancor oggi sede del Gruppo. L’immagine di Villa Rivaltella simboleggia il luogo dove è nato il successo del Prosciutto cotto Ferrarini.

Un nuovo percorso di comunicazione sviluppato internamente all'azienda, attraverso il quale vogliamo raccontare in modo nuovo il Dna di un brand presente sulle tavole di milioni di italiani. Abbiamo pertanto deciso di affidarci a RobilantAssociati per partire con il restyling del packaging che rappresenta il core business dell'azienda e in particolare dalla nostra referenza più venduta nel libero servizio. E abbiamo pensato a una nuova veste grafica che si ispira alla tradizione del brand e ne accentua i tratti di riconoscibilità a scaffale. Un'immagine che riteniamo sia in grado di raccontare al consumatore finale i valori del marchio. Una nuova immagine che attraverso elementi della tradizione rende riconoscibile l'identità dell'azienda.

Per informazioni: www.ferrarini.com