Purea di Mela Leni’s, genuinità in tavola

Leader mondiale della lavorazione della mela, nato dall’esperienza di VOG Products, Leni’s si conferma il nuovo punto di riferimento di prodotti a base di mela 100% italiani. Le mele Val Venosta, Marlene, Melinda e La Trentina sono trasformate with Liebe (con amore) da Leni’s in spremute, succhi, spicchi che arrivano sulle tavole di tutta Italia e del mondo. E, da oggi, anche in formato di Purea in vasetto!

Purea di Mela e Purea di Mela Bio Leni’s

Da sempre attento alla salute dei consumatori e alla genuinità e alla bontà dei propri prodotti, Leni’s ha il desiderio di accompagnare i momenti di consumo più piacevoli di tutta la famiglia. Per questo motivo, è lieta di presentare il lavoro portato avanti negli ultimi mesi insieme ai suoi partner produttivi: la Purea di Mela Leni’s e la Purea di Mela Bio Leni’s. Queste due squisite novità, già disponibili a scaffale dal mese di settembre 2021, sono prodotte con le migliori mele del Trentino Alto Adige e sono entrambe senza zuccheri aggiunti e senza conservanti.

Tutto il buono della frutta, da gustare a cucchiaio

Le ultime arrivate in casa Leni’s rappresentano un dessert gustoso, sano e nutriente. Deliziose creme 100% mela, la Purea di Mela Leni’s e la Purea di Mela Bio Leni’s, da filiera biologica corta, controllata e sicura, presentano il sapore dolce tipico delle mele di alta montagna. Ideali da consumare in purezza come spuntino salutare, ma anche come baby-food e come ingrediente per realizzare tante ricette sfiziose e originali, queste puree possono essere servite sia calde che fredde.

Nel loro comodo ed elegante vasetto di vetro, un materiale in grado di conservare al meglio le qualità organolettiche della purea e, allo stesso tempo, rispettare e tutelare l’ambiente, valore fondante di VOG Products, le due Purea sono perfette anche da asporto.

La Purea di Mela Leni’s e la Purea di Mela Bio Leni’s sono solo due anticipazioni di un secondo semestre 2021 ricco di novità e nuove proposte. Sono disponibili in vasetto di vetro da 360 g, in vendita nella distribuzione moderna al prezzo consigliato di 1,79 euro.

Per informazioni: www.lenismele.it