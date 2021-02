Il riso Giulio Melzi d’Eril in esclusiva nei supermercati Iper

Pubblicato il 09 febbraio 2021 | 21:22

“I

per La grande I”, una delle più importanti realtà nel panorama nazionale della Grande distribuzione organizzata (Gruppo Finiper), presenta lanata nel 1977 a Belgioioso, in provincia di Pavia, e nota nel settore del riso per le sue produzioni die per la sua. Ora, dopo un paziente ed attento processo di coltivazione e selezione, il marchio Giulio Melzi d’Eril si presenta al pubblico dei consumatori con due varietà di riso, ile il, due eccellenze italiane che non potevano mancare sugli scaffali di, da sempre attenta al territorio e alla ricerca di prodotti di qualità provenienti in maggior misura da aziende locali, che ha siglato uncon la società agricola.«Nel nostro impegno quotidiano a fornire ai nostri clienti, con standard e garanzie di qualità elevati, in Iper premiamo l’, rispettosa dell'ambiente e dei cicli naturali, e i produttori che condividono i nostri stessi valori e si impegnano insieme a noi per garantire qualità, tracciabilità e sostenibilità», spiegadirettore acquisti scatolame di Iper La grande I. «La Società agricola Giulio Melzi d’Eril ne è un esempio eccellente che siamo felici di aver portato sui nostri scaffali».«Abbiamo scelto di produrreperché sono le due», sottolinea, proprietario dell’azienda agricola. «Grazie alla nostra esperienza da sementieri e conoscendo tutte le tematiche e le problematiche legate alla coltivazione del riso da seme, siamo in grado di offrireanche in un riso bianco».Carnaroli e Vialone Nano Giulio Melzi d’Eril sono disponibili in esclusiva in tutti i punti vendita Iper La grande I al prezzo di 2,19 euro.Per informazioni: www.melzideril.com