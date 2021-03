Rucola della Piana del Sele Igp. Da OrtoRomi, un gusto intenso

Pubblicato il 22 marzo 2021 | 20:31

L

La confezione riciclabile di Rucola della Piana del Sele Igp

è un prodotto digià lavato e. Lanciata dalla cooperativa agricola, viene prodotta rispettando il disciplinare del neonato. Viene coltivata dalle aziende agricole socie di OrtoRomi, nei dintorni di(Sa), un’area geografica estremamente fertile, vocata allaper le particolari caratteristiche climatiche e del suolo di origine vulcanico-alluvionale.Caratterizzata dae croccantezza delle sue foglioline, dall’intensoe dalla sapidità, può essere consumata a crudo come, come, utilizzata per creare un, riso o altri cereali o per crearedi accompagnamento per carne, pesce e formaggi.La Rucola della Piana del Sele Igp viene confezionata in una pratica(2 porzioni), che mostra in modo chiaro il prodotto e ne valorizza l’appetibilità. Il pack riporta il marchio ufficiale del Consorzio di tutela della Rucola della Piana del Sele Igp e la dicitura “da un organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf”, a conferma della garanzia da parte delle autorità pubbliche competenti sul sistema di controllo. La shelf life è di 7 giorni ePer informazioni: www.ortoromi.com