Salmone norvegese Mowi: gusto sostenibile al top

Infusions Mowi Gourmet nella versione Zenzero, peperoncino e limone

owi, da Bergen, in Norvegia, soddisfa un quinto della domanda globale di salmone allevato e fornisce prodotti ittici a circa 70 Paesi. Oggi lanciaIl, perché allevato senza antibiotici e alimentato senza Ogm; sempre da salmone fresco, mai congelato. Dopo la selezione vieneper diverse ore, durante le quali la temperatura e l’umidità sono costantemente monitorate. Fondamentale anche la fase successiva di riposo, necessaria per bilanciare i sapori e permettere al salmone di essere affumicato in modo uniforme. Infine, viene affettato da fresco, utilizzando solo la parte più pregiata del filetto, per far arrivare sulla tavola un prodotto dalla consistenza tenera e un gusto delizioso. Disponibile nei formati da 50 g (2 fette) e 100 g (4 fette), è contenuto in un packaging prodotto con plastica riciclata e 100% trasparente, che mantiene tutta la freschezza e la morbidezza delle fette, rendendole facilmente separabili. Un QR code sulla confezione permette la totale tracciabilità dal mare alla tavola.Glisono. Disponibili nel formato da 220 g (2 tranci), si distinguono per un aroma ed un sapore speciale e per la facilità di preparazione: sono sufficienti 4 minuti al microonde per ottenere un piatto versatile, da gustare come antipasto, come secondo leggero o ingrediente per insalate gourmet. Anche per gli Infusions la lavorazione parte dalla selezione dei migliori filetti freschi di salmone, allevati senza antibiotici e alimentati senza Ogm. Il passo successivo è, che riposa il tempo necessario per diffondersi uniformemente sui filetti. Il packaging, comodo e funzionale, può essere inserito direttamente in microonde.Per preservare le risorse del pianeta e offrire al consumatore la migliore scelta di prodotti ittici allevati nelle acque incontaminate dei fiordi norvegesi in modo sostenibile, tutti i salmoni norvegesi Mowi sono, garanzia di un’acquacoltura responsabile che rispetta il benessere dei salmoni, il loro ambiente e la biodiversità.Per informazioni: salmonemowi.it