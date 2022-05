Sapori di alta gamma per puri momenti di relax

Iniziare la giornata o concedersi una pausa con il gusto giusto. Croissant, frollini e biscotti danno la carica con leggerezza. Ricette firmate da aziende di rango come Koch, Balocco, Céréal e Doria. Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Il risultato e il sapore sono garantiti.

I Croissant surgelati Koch

I croissant surgelati Koch sono di pasta sfoglia pronti per essere infornati e per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Vengono preparati con un impasto soffice e materie prime di alta qualità, senza aggiunta di additivi e conservanti e successivamente surgelati, per offrire la comodità e il sapore di una colazione da pasticceria direttamente a casa propria. Sono semplicissimi da preparare: è sufficiente lasciare scongelare e lievitare i croissant durante la notte e cuocerli per 10-12 minuti nel forno riscaldato. Possono essere farciti a piacimento con marmellata, crema, cioccolata o miele. In alternativa, per chi predilige i sapori salati, possono essere farciti anche con formaggi, verdure e salumi per una colazione alternativa o uno spuntino appagante in qualsiasi momento della giornata.

Cioko Novellini Balocco

Balocco propone frollini leggeri ma ricchi di gusto. Sono i Novellini e i Cioko Novellini. Perfetti nel latte o nel caffè della colazione, sono ideali da gustare in ogni momento della giornata grazie alle 6 comode porzioni salva freschezza contenenti 8 biscotti ciascuna. Novellini Balocco, con latte fresco italiano e miele e con il 68% di grassi saturi in meno rispetto alla media dei frollini più venduti, donano gusto e leggerezza a ogni colazione o a ogni pausa. Sono preparati senza conservanti, coloranti, grassi idrogenati e ogm. Cioko Novellini Balocco, con latte fresco italiano e cioccolato e con il 30% di grassi saturi in meno rispetto alla media dei frollini più venduti, nascono da un’accurata selezione di ingredienti e materie prime. Anch’essi sono privi di conservanti, coloranti, grassi idrogenati e ogm.

Cuor di Nocciola Céréal Senza Zuccheri aggiunti

Céréal presenta Cuor di Nocciola Céréal. Un biscotto preparato con frolla ricca e friabile che avvolge un cuore di morbida crema alla nocciola e cacao. Senza zuccheri aggiunti, contiene solo gli zuccheri provenienti dal latte e dal malto d’orzo. Inoltre ogni biscotto contiene 0,6 grammi di zuccheri: meno di una punta di cucchiaino di zucchero. Senza olio di palma, con olio di girasole alto oleico e burro, con cacao certificato Rfa, senza conservanti e coloranti, sono fonte di fibre e contengono esclusivamente aromi naturali. Cuor di Nocciola Senza Zuccheri aggiunti è una novità proposta in una pratica confezione con packaging richiudibile in doypack.

Frollini Semplicissimi Doria al malto con farina integrale

Semplicissimi Doria - la linea di prodotti con ingredienti 100% naturali - arricchisce la proposta per gli amanti della colazione all’insegna del gusto naturale con i nuovi Frollini Semplicissimi. I nuovi frollini dalla forma rinnovata e originale, in confezione sacco da 400 grammi sono disponibili in tre nuovi gusti: Frollini al miele con farina di riso, Frollini al cioccolato con farina di cereali e Frollini al malto con farina integrale. Nati dall’unione di farine speciali e miele, cioccolato o malto d’orzo, con il loro mix rinnovato nella forma e nella ricetta - per assicurare migliore friabilità e massima godibilità nell’inzuppo - offrono una nuova esperienza di gusto. Semplici ingredienti 100% naturali, senza additivi chimici, aromi e conservanti per intercettare i consumatori sempre più interessati alla qualità delle materie prime, ai prodotti autentici, naturali e dalla lista di ingredienti corta e pulita. Tutti gli ingredienti sono ben visibili già sul fronte del packaging, riciclabile nella carta.