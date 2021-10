Schlutzkrapfen, le lunette agli spinaci firmate Koch

Prodotti da Koch, azienda di Bolzano specializzata nella produzione di pasta e prodotti surgelati, gli Schlutzkrapfen sono disponibili nella pratica versione surgelata, pronti per essere assaporati in pochi minuti. Sono una specialità di pasta tipica altoatesina. Molto simili ai ravioli, spesso vengono anche chiamati “ravioli tirolesi”. Tradizionalmente ripieni di spinaci e ricotta, la loro pasta è composta con farina di segale e grano, come gli Spätzle.

La confezione da 500 grammi di Schlutzkrapfen surgelati di Koch

Per degustarli al meglio, è sufficiente versare gli Schlutzkrapfen di Koch ancora surgelati in acqua salata bollente, cuocere per circa 5 minuti a fuoco lento, scolare e servire con burro fuso e formaggio. Surgelati senza l’aggiunta di additivi e conservanti, sono prodotti sulla base della tipica ricetta altoatesina.

La confezione è da 500 grammi.

Per informazioni: www.kochbz.it