Spremuta di mele Leni’s, novità con mela e bergamotto

Pubblicato il 26 febbraio 2021 | 20:38

L

Bergamotto e mele d'alta quota, unione di pura salute per una spremuta ricca di gusto

è la linea di100% italiani che nasce in. Leni’s è la filiera italiana della mela completa, controllata che raccoglie l’eccellenza delle mele italiane:. Lee i suoi spicchi di mela già lavati e tagliati, sono distribuiti in Italia in Gd e Gdo.E oggi sul mercato una novità di rilievo. Con le sue, ilè un frutto ricco di vitamine C, A e B. L’elevatopresenti al suo interno apporta inoltre benefici sia ai tessuti sia al, favorendo anche il controllo del colesterolo cattivo nel sangue. Unche si sposa alla perfezione con le mele di Leni, tanto da far nascere laUna bevanda indicata per chi ama unire icon le. Realizzata solo con le migliori mele, la Spremuta di Mela con Bergamotto Leni’s è idealeper dissetare e scoprire come il bergamotto riesca trasformare la dolcezza delle mele d’alta quota in pura freschezza.La Spremuta di Mela con Bergamotto in bottiglia in vetro da 1 litro è in vendita nella distribuzione moderna al prezzo consigliato di 2,70 euro.Per informazioni: www.vog-products.it