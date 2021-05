Stecco e cono farciti di fantasia: la nuova dimensione del gelato

Pubblicato il 01 maggio 2021 | 19:30

’estate che si avvicina scatena la. Le aziende arricchiscono e diversificano la gamma da proporre ai consumatori con nuovi gusti e referenze.. Produzioni che nascono anche per celebrare ricorrenze particolari.Le celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante Alighieri sono in svolgimento e. Dopo il Magnum Inferno , presentato lo scorso marzo,, che ci proietta in un mondo sospeso, sabbioso e di trepidante attesa: “Sovra candido vel di cioccolato caramello doppio, dorato manto ricolmo di gelato biscottato”. Nuovo cioccolato bianco al caramello con pezzetti di biscotto per la copertura, gelato al gusto di biscotto e nuova variegatura al gusto di noce pecan. Questi gli ingredienti d’eccezione. Per Magnum Purgatorio, così come per le altre due referenze della Limited Edition, Inferno e Paradiso, il brand traspone caratteristiche ed emozioni di ogni mondo direttamente sul pack. Qui prendono vita e forma con simboli e colori unici e coinvolgenti. Ombre dorate e calde fanno da sfondo a Magnum Purgatorio, un mondo tutto da scoprire anche attraverso il QR code posto sul pack. Magnum Purgatorio è disponibile in tutti i supermercati e nei bar solo fino a giugno. Il viaggio di piacere di Magnum continua. Prossimo passo Magnum Paradiso.Per informazioni: www.magumicecream.com

Stecco protagonista anche in casa Sammontana . Gruvi è lo stecco dal carattere ruvido e dal cuore morbido, tutto da scoprire: prima l’avvolgente copertura con granella croccante, poi la cremosità del gelato, infine il cuore compatto della variegatura.. Referenze che si uniscono ai gusti Pistacchio Sincero, Mitico Croccantino e Cocco Bello. Gruvi Caffè Esuberante: con gelato al caffè variegato al moccaccino e copertura al cioccolato bianco e granella di biscotti al caffè. Il gusto deciso e avvolgente del caffè unito alla dolcezza del cioccolato bianco crea una combinazione di sapori che avvolge il palato e coinvolge la mente. Gruvi Stracciatella Maivista vede il cremoso gelato alla vaniglia - arricchito da scagliette di cioccolato e variegatura con cioccolato di Modica Igp - unirsi all’avvolgente copertura al cioccolato, arricchita da granella di biscotti. Gruvi è disponibile anche in un pratico multi-pack da quattro stecchi da nei gusti Pistacchio Sincero, Mitico Croccantino, Caffè Esuberante e Stracciatella Maivista.Per informazioni: www.sammontana.it

Grom ha scelto il cono per ampliare la sua offerta nella grande distribuzione e nei bar. È nato così il: ingredienti di origine naturale e assenza di coloranti o aromi, sia nelle materie prime che nel prodotto finito. L’estetica stessa del cono rende omaggio all’heritage del marchio, riprendendo il movimento “circolare” che compie la spatola nel disporre il gelato sulla cialda. La composizione è invece inedita per Grom, che per la prima volta abbina il gelato alla crema spalmabile, creando una dialettica tra texture e temperature diverse. Il cono confezionato è disponibile in due varianti (entrambe senza glutine). Ilè un gelato realizzato con latte e panna freschi e italiani variegato con crema spalmabile al cacao e alle nocciole. Ilè al pistacchio variegato con crema spalmabile al cacao e alle nocciole. Un’edizione speciale inoltre è disponibile anche in tutte le gelaterie in Italia. Si tratta di un prodotto dall’architettura innovativa composto da un cono farcito al momento con crema spalmabile al gianduia abbinato a gelato al pistacchio variegato sul posto sempre con crema spalmabile al gianduia.Per informazioni: www.grom.it