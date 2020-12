Succhi di frutta Jolly Colombani nel brick, senza zuccheri aggiunti

Pubblicato il 14 dicembre 2020 | 20:17

Bevande alla frutta Jolly Colombani, linea Senza Zuccheri Aggiunti, gusto Pesca

Nuovo brik in Tetra Crystal

Bevande alla frutta Jolly Colombani, linea Senza Zuccheri Aggiunti, gusto Pera

Gamma e confezioni

Pesca , con l’80% di frutta

, con l’80% di frutta Pera , con il 70% di frutta

, con il 70% di frutta Ace, con il 60% di frutta e verdura

Bevande alla frutta Jolly Colombani, linea Senza Zuccheri Aggiunti, gusto Ace

ontà senza rinunce, elevate percentuali di frutta e tanto divertimento sono gli ingredienti della nuova linea diSenza Zuccheri Aggiunti. La dolcezza e il sapore della frutta, tanto amata dai bambini, sono ciò che rende unica e inconfondibile questa linea gustosa, ideale per trasformare ogni merenda in un momento piacevole e giocoso.La bontà e tanta frutta da bere nella nuova Linea, si uniscono all’attenzione per l’: il nuovo pack Tetra Crystal caratterizza un brik sempre più ecosostenibile e a minor impatto ambientale.Composto per l’86% da materiale ottenuto da fonti vegetali rinnovabili e rispettoso della natura, con un maggior quantitativo di carta ed una conseguente riduzione di plastica e alluminio, la produzione del nuovo brik 200 ml Tetra Crystal di Jolly Colombani garantisce un minor impatto ambientale, riducendo del 14% le emissioni di CO2 rispetto al brik precedente.La nuova linea Senza Zuccheri Aggiunti Jolly Colombani, è disponibile in cluster da 3 pezzi ed ha una grafica distintiva caratterizzata da allegri codici cromatici, resa ancora più attraente per i bambini dalla mascotte Jolly Giò, e sul retro del cluster si alternano divertenti giochi, tra cui il labirinto del riciclo, iled il cruciverba della frutta!La nuova Linea comprende le 3 referenze più amate dai bambini, adatte per una pausa-merenda piena di gusto e divertimento:Il prezzo consigliato al pubblico dei Brik 200 ml Tetra Crystal è 0,89 euro per la confezione da 3 brik da 200 ml.I nuovi brik Tetra Crystal di Jolly Colombani sono disponibili nei punti vendita della grande distribuzione organizzata e nei negozi tradizionali.Per informazioni: www.jollycolombani.it