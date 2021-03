Tisane “Emozioni al Cacao”, così buone che sono... sold out!

Pubblicato il 08 marzo 2021 | 19:36

La linea di tisane "Enozioni al cacao" de L'Angelica

Criollo, il cacao più pregiato

Le declinazioni dei sapori

e fin dall'antichità Maya e Aztechi lo consideravano il “cibo degli Dei”, in grado di donare resistenza, recenti e autorevoli studi scientifici dimostrano come ile i suoi derivati siano dei propri e veri superfood, dotati di numerose proprietà salutistiche. È proprio partendo da tali premesse cheha creato la nuova linea di, in grado di regalare un piacere stimolante, capace di sedurre i sensi e accendere le emozioni, soddisfacendo anche i palati più esigenti. Un mix talmente esplosivo da renderleDisponibile nei punti vendita da inizio ottobre, la linea Emozioni al Cacao è stata accolta con favore dai retailer e ha registrato davvero, grazie alla combinazione degli ingredienti, alla visibilità sullo scaffale e alla curiosità stimolata dalla campagna pubblicitaria, che ha messo in luce le caratteristiche altamente innovative del prodotto.«Con Emozioni al Cacao - spiega, marketing director Italy & international business di Coswell - L’Angelica coniuga perfettamentea un momento di benessere a. È possibile infatti assaporare tutto il gusto del cacao senza sensi di colpa, godendo delle sue innumerevoli proprietà benefiche».Nello specifico, alla base delle tre Tisane, ideate dalla collaborazione tra i ricercatori dell'Istituto Erboristico L'Angelica e il maestro cioccolatiere, c'è un ingrediente pregiato: il, il più raro e prestigioso al mondo che, coltivato solo in, si distingue per il sapore inconfondibile e per i suoi eccezionali principi nutritivi.È proprio dalladi alta qualità che nasce la linea Emozioni al Cacao, ideale per ogni gusto e preferenza, nei suoi mix intensi -- adatti a qualsiasi momento della giornata.è una tisana dal sapore unico, pensata per chi ama il gusto intenso, semplice e deciso del cacao è una bevanda dal gusto rotondo, morbido e dolce, oltre che un vero e proprio tonico naturale, grazie alla presenza del cocco, mentre conil sapore forte e inconfondibile del caffè viene esaltato dalle note profumate del cacao e dalla dolcezza della mandorla, per una sferzata di golosa energia.«Ogni prodotto di questa linea - puntualizza Paoli - è studiato nei nostri laboratori per regalare una coccola sana e di gusto, preziosa e sofisticata, che aiuti anche a, e questo i consumatori lo apprezzano, soprattutto in questo momento. Di certo, le innumerevoli richieste da parte dei consumatori hanno superato ampiamente le nostre aspettative, tanto che al momento, nostro malgrado, non riusciamo a far fronte a tutte quelle che arrivano enei supermercati: basti pensare che molte consumatrici per trovarle hanno organizzato tam tam sui canali social! Se da un lato questo successo non può che riempirci d'orgoglio, dall'altro ci spinge a perseguire con grande impegno la massima, affinché quanto prima tutte le richieste vengano soddisfatte e le tisane siano di nuovo disponibili sugli scaffali».Per informazioni: www.angelica.it