Tra pane e cracker, un mix di seduzioni

Un consumo sano che fa divertire e attrae i bambini. Questa la formula dei PanPiumini, i nuovi Supereroi della morbidezza, che accompagno le confezioni di PanPiumino. Per i consumatori più grandi Doria ha arricchito la gamma dei Crackers Semplicissimi Verdure e Semi con farina 100% integrale. Due mondi da scoprire.

I PanPiumini Superoi

PamPiumini, i Supereroi

Da oggi i PanPiumini, i nuovi Supereroi della morbidezza, accompagneranno con le loro avventure e sfide le confezioni di PanPiumino, il primo pane per bambini, preparato senza zuccheri aggiunti e disponibile in una nuova formulazione. Una ricetta semplice che prevede solo 6 ingredienti di alta qualità e sicuri perché provenienti da agricoltura biologica: farina di grano tenero, acqua, semola rimacinata di grano duro, olio extra vergine di oliva, lievito naturale e sale marino. Nella nuova ricetta è stato diminuito l’apporto di sale: PanPiumino risulta così il pane con meno sale della sua categoria. Sempre morbido grazie alla lunga lievitazione naturale e dal vero sapore di pane: due caratteristiche che rendono PanPiumino il pane morbidissimo e gustoso. PanPiumino è un’assoluta novità nel mondo dei pani morbidi, le sue fette sono senza crosta e più piccole rispetto alle tradizionali fette Pan Piuma : risultano così più pratiche da tenere in mano e facili da mordere! Realizzate senza aggiunta di zuccheri, coloranti, conservanti e additivi, le fette di PanPiumino possono inoltre essere utilizzate per realizzare ricette dolci e salate come per esempio pizzette, tiramisù, torte di compleanno e girelle al cioccolato.

Cracker Semplicissimi Spinaci e Semi Tostati di Teff

Crackers Semplicissimi Doria

La gamma Semplicissimi Doria, la linea di prodotti con ingredienti 100% naturali, si arricchisce di nuove referenze: i Crackers Semplicissimi Verdure e Semi con farina 100% integrale. Sono disponibili in due abbinamenti originali e innovativi, Crackers Zucca, Rosmarino e Semi di Miglio Bianco e Crackers Spinaci e Semi Tostati di Teff. Un mix dal gusto ricercato, farine 100% integrali, croccantezza e proprietà nutrizionali per rispondere alle esigenze del consumatore di oggi. Un consumatore sempre più interessato alla qualità delle materie prime, ai prodotti semplici, naturali che sappiano far riscoprire l’ autentico gusto degli ingredienti che sono ben visibili già sul fronte del packaging, riciclabile nella plastica (incarto esterno e pack monoporzione) e nella carta (cartoncino interno). I nuovi Crackers Semplicissimi Verdure e Semi sono ricchi di fibre, con soli ingredienti di origine vegetale e tutto il gusto delle verdure e dei semi.