La tradizionale Colomba di Pasqua nelle interpretazioni di Vergani

La Colomba alle mele della Linea Gourmet di Vergani

Peso 1.000 grammi. Prezzo: 19,90 euro.

Peso 750 grammi. Prezzo: 19,90 euro.

Prezzo: 16,90 euro.

Peso 750 grammi. Prezzo: 16,90 euro.

, marchio storico della tradizione pasticcera milanese, propone quattro nuove interpretazioni della. Due per lae due per quella. Nella linea Gourmet, accanto alla ricetta Classica, una variante alle mele; nella linea Benessere due proposte che coniugano rispetto per la tradizione e attenzione ai nuovi trend alimentari.Per la“gourmet edition” ingredienti selezionati e lavorazione artigianale: farina di germe di grano duro macinata a pietra, scorze d’arancia di Sicilia candite a fresco con zucchero di canna e mandorle pugliesi dalla forma arrotondata e dal, per rendere la glassatura ancora più fragrante. L’impasto, caratterizzato da un’alveolatura più tonda e regolare, viene fatto lievitare 72 ore per garantire il massimo della sofficità.Per la(Linea Gourmet), il classicodella Colomba Vergani (farina, lievito madre naturale, burro e tuorlo d’uovo fresco) si sposa con il gusto dolce e delicato delle mele. Ricca econ granella di zucchero e mandorle intere.Nell’ambito della Linea Benessere, ilè una ricetta inedita, preparata con farina, lievito madre naturale, burro, tuorlo d’uovo fresco, uvetta e maltitolo. Consente anche a chi segue una dieta priva di zuccheri il piacere di rispettare la tradizione. Le 72 ore di lavorazione garantiscono la caratteristica alveolatura e il sapore della. Peso 650 grammi.Vergani ha pensato anche a chi sceglie di seguire una, quindi priva di ingredienti di origine animale, ma non vuole rinunciare al gusto della tradizione. Ecco allora il, seconda novità per la Linea Benessere. L’impasto, preparato con farina bianca, farina di riso, burro di cacao e olio extravergine di oliva, è arricchito da gustose scorze di arance siciliane candite a fresco. Preziosa la glassatura alle mandorle. Tutti gli ingredienti sono certificati dalPer informazioni: www.panettonevergani.com