Tradizione e innovazione arricchiscono spuntini e snack

La bella stagione continua e l’imperativo dei pranzi in questo periodo è sempre e solo uno: leggerezza e gusto. Con i prodotti gluten free Doria preparare saporiti e veloci pasti da consumare en plein air è davvero semplice. Cous cous, insalate di pasta o ricchi panini privi di glutine sono la soluzione ideale e senza rinunce. La gamma senza glutine Doria si compone di 31 referenze tra pane, snack salati, mix e preparati, pasta, biscotti e prodotti per la prima colazione distribuite presso farmacie, parafarmacie e negozi specializzati e sono notificate presso il ministero della Salute (quindi erogabili gratuitamente agli aventi diritto). Alcuni prodotti, inoltre, sono anche privi di latte o lattosio e certificati dal Marchio Lfree nella versione verde “Lactose&Milk Free” o nella versione celeste “Lactose Free”. Questo li rende accessibili anche a chiunque sia allergico alle proteine del latte e/o non possa assumere lattosio all’interno della propria dieta. www.doria.it/senzaglutine

Croccante, gustoso e ottimo sostituto del pane fresco da tavola: è il PanBiscotto stile Ferrarese di Biscopan. Rispettando l'antica tradizione del panbiscotto che nasceva dalla necessità di conservare il pane per lungo tempo, anche qualche mese, il PanBiscotto stile Ferrarese viene proposto da Biscopan in una ricetta moderna. Il segreto del PanBiscotto ferrarese è nell’impasto preparato con la tradizionale sfoglia della ciabatta veneta. Dalla tipica forma del pane ferrarese è molto facile da digerire; la lunga lievitazione naturale e la cottura al forno permettono di ottenere un prodotto semplice e buono, proprio come i sapori di una volta. PanBiscotto stile Ferrarese Biscopan è oggi disponibile nella nuova versione con farina integrale, ad alto contenuto di fibre e fonte di proteine. Un'alternativa per un consumo più leggero e digeribile e un’alimentazione naturalmente equilibrata, senza tralasciare il vero sapore di pane. PanBiscotto stile Ferrare Biscopan è disponibile anche in versione classica con olio di oliva e in versione a basso contenuti di grassi. Ogni singolo pezzo di PanBiscotto viene confezionato singolarmente all'interno della confezione principale; è così possibile avere a portata di mano un prodotto sempre fragrante e croccante, da poter assaporare in ogni momento. I formati disponibili sono 250 grammi e 400 grammi. www.biscopan.it