Yoga e Twinings: dissetarsi facendo il pieno di natura e di gusto

Con la primavera inoltrata la sete si fa sentire, ma bisogna dissetarsi e idratarsi con giudizio. Sono davvero interessanti le proposte di Yoga, con la linea di succhi senza zuccheri aggiunti e quelle di Twinings, che una novità con l’obiettivo di rendere gustosa l’acqua.

Yoga Optimum Senza Zuccheri Aggiunti gusto Ace

Yoga Optimum Senza Zuccheri Aggiunti

Da oltre 70 anni Yoga è un marchio affidabile e premiato dal consumatore per l’ampia gamma di nettari, succhi e bevande a base frutta in formati originali e innovativi.

La linea Yoga Optimum Senza Zuccheri Aggiunti è 100% senza conservanti e coloranti, con il 99% di frutta adatta per l’alimentazione dei bambini, con solo gli zuccheri presenti naturalmente nella frutta. Le quattro referenze - Pera, Pesca, Albicocca, Ace - sono composte da una percentuale di frutta ancora più alta rispetto alla ricetta classica per esaltare la bontà e il sapore dei gusti preferiti dai bambini. Pera è costituita dal 99% di frutta, di cui il 70% di pera italiana e sviluppa gusto morbido e vellutato. Pesca (costituita dal 99% di frutta, di cui il 70% di pesca italiana) si presenta all’insegna di dolcezza e cremosità. Albicocca (costituita dal 99% di frutta, di cui il 50% di albicocca italiana) è un concentrato di frutta e benessere, mentre Ace (costituita dal 99% di frutta) è un mix di gusto, vitamine della frutta e delle carote. Il brik monodose è ideale per il consumo fuori casa.



Twinings In’fuse a freddo

Twinings presenta una novità con l’obiettivo di rendere gustosa l’acqua. È rappresentata dalle tre referenze di infusi per acqua fredda che rispondono all’esigenza ormai sempre più importante di bere di più durante il corso della giornata, così da rimanere idratati in modo semplice e gustoso.

Twinings In'fuse a freddo Fragola, anguria e limone

I tre nuovi infusi a freddo permettono infatti di assolvere questo importante compito e allo stesso tempo dare all’acqua un gusto sorprendente e rinfrescante. Sono In’fuse a freddo Limone, zenzero e arancia (gusto frizzante), In’fuse a freddo Mango, arancia e frutto della passione (gusto vivace) e In’fuse a freddo Fragola, anguria e limone (gusto fresco). In’fuse a freddo è totalmente privo di zucchero e aromi artificiali. Bastano 5 minuti di infusione di un filtro in 500 ml di acqua e una veloce ‘shakerata’ per ottenere una bevanda capace di esaltare ancora di più tutti i benefici dell'acqua e il gusto sorprendente dei mix di frutta. Tre referenze che invogliano a idratarsi di più sfruttando il gusto e gli aromi degli infusi.