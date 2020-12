Eurospar apre in centro a Cortina nei locali della storica Cooperativa

Pubblicato il 11 dicembre 2020 | 11:02

La Cooperativa di Cortina accoglie al piano ammezzato il nuovo Eurospar

Obiettivo: Creare un forte legame con la comunità

L'inaugurazione del negozio Eurospar - Foto Foodweb.it

Despar mette a disposizione il know how

Le Prugne della California

u una superficie di 850 metri quadrati dedicati allasul totale dei 4mila de, è stato inaugurato l’al piano ammezzato del grande magazzino di Corso Italia. È associato ad, concessionaria per il Triveneto e l’Emilia Romagna del marchio«L’Eurospar di Cortina – ha spiegato, direttore vendite area affiliati di Aspiag Service – si inserisce in quella linea di punti vendita progettati da Aspiag Service in luoghi iconici del Nord Est – Teatro Italia a Venezia, il Despar di Piazza Unità a Trieste – dove il progetto e l’ambiente raccontano una storia che parla di impegno e del. Abbiamo curato la progettazione con grande attenzione e amore, trasformando in opportunità le sfide che derivavano dal dover trovare soluzioni moderne in un edificio storico e tradizionale».Determinante l’affiliazione al, che ha messo a disposizione il know how per progettare il punto. «La volontà – ha sottolineato, direttrice de La Cooperativa di Cortina – è stata quella di creare un ambiente fortemente rappresentativo del territorio circostante, che richiamasse alla memoria la lunga tradizione de La Cooperativa per farla conoscere anche a chi la visita per la prima volta. Su queste basi il progetto ha preso vita, a fine 2019, con una stretta collaborazione e una piena intesa tra i progettisti di Despar e quelli de La Cooperativa e ora possiamo ufficialmente dire che siamo davvero orgogliosi del risultato raggiunto: abbiamo realizzato un punto vendita che farà sentire i nostri».L’elemento distintivo dell’interno è l’utilizzo del, tipico del territorio, e di elementi architettonici che richiamano i fienili di Cortina.Per informazioni: www.despar.it