Doppietta per La via del tè. Apre la sua seconda boutique a Milano

Pubblicato il 22 gennaio 2021 | 11:45

I

La location è elegante e raffinata





Un brand in continua espansione

Una sfida in un momento difficile per guardare al futuro

Location elegante in un contesto storico

Obiettivo: fare cultura sul mondo del tè

Nuovo punto take away

In listino 250 referenze diverse

l periodo non è certo dei più propizi per una. Ma, accetta la sfida e apre la sua seconda. Il celebre brand fiorentino si sta, infatti, espandendo con grande successo e nonostante il momento di grande difficoltà che il mondo sta vivendo rilancia, con l’apertura del secondo punto vendita diOltre ai tre indirizzi die a un centinaio di corner specializzati in Italia, nel 2017 La Via del Tè ha aperto a, nella centralissima via Carlo Alberto. Per poi proseguire nel 2018 a Milano, ine arrivare così all’ultima grande scommessa sempre milanese. Il nuovo punto vendita si trova al numero 18 di Via Meravigli, nel cuore antico di Milano, tra piazza Cordusio e piazza Affari, nella storica ex sede della«La vera sfida comincia da noi - dice, responsabile dei negozi La Via del Tè - viviamo come tutti la paura e l’incertezza di questo particolare momento storico. Tutto sembrerebbe consigliare di non aprire nuovi punti vendita, di aspettare che l’emergenza passi e che la situazione si normalizzi. Ma nonostante le evidenti difficoltà del momento abbiamo deciso di portare comunque avanti il nostro progetto, seguendo i nostri desideri, i nostri sogni e gli impegni presi con i collaboratori, con la passione che ci accompagna da quasi sessant’anni. Accettare questa, lanciarci in questa nuova avventura, crediamo sia il contributo che, come azienda, possiamo dare oggi al paese per».La location è, grazie allaabbinata al verde scuro iconico de La Via del Tè, il tutto ancor più personalizzato da una speciale carta da parati con il pattern della Camellia Sinensis, la pianta del tè. Ma è il prodotto il protagonista assoluto: sia grazie ai variegati, che ai colori e alla fattura artigianale delle molte linee del marchio toscano, che fungono da elementi di arredo, in grado di donare ancor più calore e personalità al luogo.Il concept delle boutique è fortemente rappresentato da un file rouge: faresul mondo delattraverso un percorso sensoriale. A disposizione di tutti la scenografica “aromateca”, composta da 250 flaconi di vetro per osservare, annusare e scegliere in completa sicurezza glidella tuapreferita.Sul bancone laterale, un samovar è sempre acceso per offrire un tè di benvenuto, unaestemporanea, a curiosi ed appassionati. Non meno interessante il nuovo punto, che si trova all’ingresso e propone unispirato alla pianta del tè e pensato per sorseggiare passeggiando, il tè o lapreferita.Qui, come nelle altre boutique La Via del Tè, è possibile acquistare oltre 250diverse, tra tè foglia intera mono-origine (da Cina, India, Sri Lanka, Taiwan, Giappone ed Africa),profumate,di frutta e tisane e tutte le linee di prodotti a marchio La Via del Tè. Dalle classiche lattine, aimonodose in tessuto trasparente o in mussola di cotone, ai cofanetti regalo, insieme ad una selezione di teiere, tazze e accessori da tutto il mondo e in vari materiali: ghisa, vetro, ceramica, porcellana