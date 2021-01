Spesafacile, nuovi finanziamenti Al via l'espansione di MyFridge

Pubblicato il 29 gennaio 2021 | 15:02

Una delle installazioni di Spesafacile all'interno di uno spazio aziendale

I nuovi progetti

Il modello di servizio

resce la piattaformache conclude positivamente un round dida 450mila euro. La startup, ideata per consentire ai dipendenti di grandi aziende, uffici e co-working di ritirare i propri ordini in sicurezza e velocità all'interno di, ha ottenuto 100mila euro di equity da parte di due soci industriali e 350mila come linea di credito garantita Medio Credito Centrale dal partner Banco Bpm.Grazie a questa iniezione di liquidità, Spesafacile punta ail proprio team con l'ingresso di otto nuove figure professionali entro la metà dell'anno.necessarie per sostenere un percorso di crescita che vuole ampliare, nel corso del 2021, il numero di punti consegna (). L'amento di capitale servirà anche per proseguire l'innovazione del canalecon l'introduzione di nuovi smart fridge.Tra le innovazioni di Spesafacile, infatti, compare: un armadio refrigerato intelligente e autosanificante accessibile tramite codice e monitorato da remoto. MyFridge è provvisto di uno ozonizzatore, che effettua cicli dicontinua, per tenere bassa la carica batterica e garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Da qui, i clienti possono servirsi deiscelti precedentemente sulla piattaforma ed evitare di uscire per rifocillarsi durante la pausa pranzo.Grazie a Spesafacile, i dipendenti delleconvenzionate possono selezionare e ordinare sul sito di Spesafacile una serie dialimentari fresche e ricevere la spesa in ufficio, grazie ad un servizio diin giornata. Il cliente viene successivamente informato dell'avvenuta consegna della spesa attraverso l'invio di un codice di sblocco dell'armadietto refrigerato da cui può ritirare gli acquisti a fine giornata o in pausa pranzo.