Eataly e Rossopomodoro, rinnovata la partnership per lo sviluppo negli Usa

Altri nove anni insieme negli Usa per Eataly e Rossopomodoro che hanno rinnovato la propria collaborazione nel mercato Nord Americano. La partnership consolida il piano di sviluppo internazionale delle due società. Nel prossimo triennio, infatti, sono previste nuove aperture per la catena di pizzerie. La prima già nel 2022 a San Josè.

La convention Rossopomodoro

L'annuncio di Farinetti durante la convention Rossopomodoro a Fico

Ad annunciare la partnership è stato il fondatore di Eataly, Oscar Farinetti che è intervenuto alla riunione plenaria di Rossopomodoro tenutasi al Fico Eataly World, il parco tematico dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia che trova spazio all'ex Centro Agroalimentare di Bologna. Presenti alla convention, 130 partecipanti tra direttor, responsabili e franchisee dei punti vendita Rossopomodoro. «Ringrazio Oscar per l’amicizia sincera che mi dimostra e conferma con la sua disponibilità, a essere qui oggi con noi tutti. Il suo prezioso intervento di oggi in questa convention di Rossopomodoro ha dato un importante contributo alla crescita professionale di tutti noi, dei nostri manager e dei franchisee presenti. Lo ringrazio per la fiducia che ha sempre riposto nel nostro brand», ha dichiarato Franco Manna, fondatore di Rossopomodoro.

Oscar Farinetti intervenuto alla convention Rossopomodoro

Nel 2010 il primo accordo di collaborazione

L'accordo siglato tra Eataly e Rossopomodoro rinnova il legame creato nel 2010. Il 31 agosto di quell'anno, aprì il primo Eataly negli Usa: 7.500 mq di superficie commerciale a New York tutti dedicati ai cibi e alle bevande Made in Italy di alta qualità, tra cui la pizza napoletana, prodotto riconosciuto e rappresentato da Rossopomodoro, il brand italiano della pizza. Negli ultimi 10 anni il successo della partnership è stato testimoniato da una lunga serie di nuove aperture con Rossopomodoro: Chicago (2013), New York WTC (2016), Boston (2016), Los Angeles (2017), Las Vegas (2018), Toronto - Canada (2019), e recentemente Dallas (2020); località sempre più strategiche per promuovere i migliori prodotti italiani che con la pizza di Rossopomodoro oggi rappresentano la vera “casa degli italiani” all’estero. Senza dimenticare anche le altre aperture con Eataly nel mondo: San Paolo in Brasile e Monaco in Germania. I pizzaioli che lavorano da Rossopomodoro sono italiani o formati secondo gli standard della tradizione della pizza di Napoli. La pizza più venduta è la “Verace” proposta in versione classica e ruota di carro.

La festa Rossopomodoro a Fico Eataly World

Roberto Colombo (ad Rossopomodoro): «Accordo strategico»

«Con grande orgoglio ringrazio la famiglia Farinetti che ha rinnovato la fiducia in Rossopomodoro, attraverso un accordo strategico che da solidità al gruppo e ringrazio Oscar Farinetti per il prezioso intervento. Il rinnovamento della partnership tra Rossopomodoro e Eataly negli Stati Uniti è una tappa importante della nostra storia, rappresenta un legame imprenditoriale, professionale e commerciale di enorme valore, un accordo strategico che prosegue dando ancora più solidità al gruppo e che ovviamente ci riempie di orgoglio. Insieme anche al rinnovamento dell’accordo con Grandi Stazioni per lo sviluppo in Italia siamo in grado di prevedere un prossimo futuro di grande espansione con numerose aperture sia in Italia che all’estero», ha commentato l'ad di Rossopomodoro, Roberto Colombo.