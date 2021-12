Rossopomodoro apre a Torino Porta Nuova la sua decima pizzeria in Piemonte

Francesca Lecchi e Chiara Pannozzo 1/3 I vini abbinati alla cucina 2/3 Piccione, lampascione, sedano rapa 3/3 Previous Next

Tra le tante aperture in programma per la catena di pizzerie Rossopomodoro, il 15 dicembre ha inaugurato il punto vendita all'interno della prestigiosa stazione di Torino Porta Nuova. Un opening che arriva a soli tre mesi dalla partnership strategica siglata con Grandi Stazioni Retail, società che si occupa dello sviluppo commerciale dei maggiori hub ferroviari italiani, per espandere la presenza del brand in diverse destinazioni della Penisola.

La sala della nuova pizzeria travel retail di Rossopomodoro

Rossopomodoro-Grandi Stazioni Retail, oltre 10 anni di storia insieme

La nuova collaborazione fra Rossopomodoro e Grandi Stazioni Retail, in verità, prosegue nel solco di quella tracciata negli ultimi 10 anni e iniziata con le prime aperture a Milano Centrale e Venezia Santa Lucia. Con il rinnovo dell'accordo, avvenuto a settembre, il piano di aperture si amplia facendo crescere notevolmente l’espansione del brand napoletano nel mondo del travel retail (ossia le attività commerciali nei luoghi di viaggio). Infatti, nei prossimi mesi sono previste altre due nuove aperture nelle stazioni di Bologna Centrale e Roma Termini, e una ricollocazione di Rossopomodoro in Milano Centrale che occuperà una nuova posizione nella stazione con un ristorante completamente nuovo in linea con il nuovo posizionamento ben sintetizzato dal claim “Come un giorno a Napoli”.

A Torino il 10° ristorante in Regione

Tornando all'apertura di Torino, la pizzeria della stazione Porta Nuova potenzia la presenza di Rossopomodoro in Piemonte portando a 10 i ristoranti del brand: Alessandria, Cinzano, Moncalieri, Torino Lingotto, Torino Centro, Area 12, Parco Dora, Pinerolo e Settimo Torinese. Il nuovo Rossopomodoro in Torino Porta Nuova si trova al primo piano dello storico scalo ferroviario torinese in uno spazio completamente dedicato al food, “il Terrazzo”, una grande lounge che offre la possibilità di scegliere cosa e dove mangiare in una sola area, con un grande risparmio di tempo, soprattutto per i viaggiatori.

Rossopomodoro si presenta in stazione sia con la sua ristorazione tradizionale di pizza e cucina napoletana servita a tavola, e sia con il suo spazio vendita in vetrina con servizio immediato al banco nell’area de 'A Puteca di Rossopomodoro (che in napoletano significa bottega). Qui si possono gustare al volo la pizza a portafoglio, gli sfizi dolci e salati del tipico street food partenopeo e il caffè di Napoli.

La vetrina per il servizio veloce

Pizzerie in stazione, biglietto da visita dell'Italia

«Lo sviluppo di Rossopomodoro a Torino Porta Nuova festeggia un’apertura molto importante che consolida la partnership strategica con GS Retail, che ringrazio per la fiducia accordata alla nostra azienda. Questa apertura da inoltre un ulteriore impulso alla visibilità del marchio Rossopomodoro che sarà visto da milioni di viaggiatori, italiani e stranieri, che potranno così gustare la qualità della pizza e della cucina di Napoli, di cui Rossopomodoro è il migliore interprete», ha affermato Daniele Russo, responsabile sviluppo di Rossopomodoro. «La partnership con Rossopomodoro ben racconta la grande attenzione che poniamo nel cercare per i nostri clienti format nuovi che interpretino le tendenze food e i piatti iconici del gusto italiano. Questa operazione rientra a pieno nella nostra strategia generale, volta a valorizzare le caratteristiche intrinseche della stazione: non più solo un luogo di passaggio, ma una destination innovativa, sostenibile, comoda, estensione naturale del centro cittadino, con una gamma completa di esperienze per lo shopping, la ristorazione e il servizio», ha ribadito Riccardo Fiori, responsabile sviluppo di GS Retail.