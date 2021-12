La carne vegetale di Future Farm spopola sulla piattaforma Macai

A pochi mesi dal loro debutto sul mercato italiano, i prodotti a base vengetale di Future Farm hanno conquistato gli utenti iscritti a Macai, la piattaforma di spesa a domicilio italiana che, nel frattempo, continua la sua espansione con l'apertura di diversi dark store (essenzialmente dei magazzini urbani) in altrettante città italiane. Nel solo mese di novembre, nel 10% degli ordini effettuati attraverso l'app si è contato l'acquisto di almeno un prodotto Futere Farm.

La carne vegetale Future Farm convince gli utenti di Macai

I prodotti Future Farm nella top 20 dei più venduti su Macai

Un debutto di tutto rispetto, quindi, che certifica l'appeal di prodotti naturali e non Ogm prodotti dall'azienda internazionale con sede in Brasile. In particolare, è la carne vegetale a farla da padrona: macinato, hamburger, polpette e salsicce rientrano tra i 20 prodotti più venduti su Macai (dove i clienti possono scegliere fra un catalogo di oltre tremila referenze).

A contribuire al successo dei prodotti Future Farm è la qualità della materia prima. Si tratta di una carne vegetale che offre lo stesso sapore, consistenza e succosità della carne di origine animale grazie a pochi ingredienti al 100% naturali, senza glutine, senza aromi artificiali, senza grassi idrogenati e senza colesterolo: un mix di proteine vegetali (ceci, soia e piselli), spezie naturali, olio di cocco e olio di colza, sale e barbabietola che contribuisce a rendere il colore più simile alla carne tradizionale.

Incrociare i giusti trend alimentari

Merito di Future Farm è anche quello di aver colto nel segno degli attuali trend alimentari accelerati dalla pandemia. Fra questi, quello del cibo salutare e sostenibile, sia da un punto di vista ambientale che sociale. Il numero crescente di flexitariani, coloro che integrano carne di origine vegetale in alternativa per ridurre il consumo di carne animale, infatti sta contribuendo al successo dei prodotti dell’azienda brasiliana, startup fondata nel 2019. Future Farm ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano con la nuova linea “2030" che lega il suo nome al programma dell’agenda 2030 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Uniti che prevedono, tra gli altri, il consumo e la produzione responsabile, la conservazione degli ecosistemi terrestri.



«Siamo molto soddisfatti dell’accoglienza che stanno ricevendo i nostri prodotti tra i clienti Macai, tra i primi partner di distribuzione locali, e in generale tra i consumatori italiani, perché sappiamo che sono tra i più esigenti in assoluto vista la tradizione culinaria che contraddistingue l’Italia - ha dichiarato Felippe Fontanelli, head of expansion Europe Future Farm - Questo apprezzamento ci spinge a fare ancora meglio e per questo stiamo lavorando per proporre nuove alternative gustose, ma sostenibili, ai clienti di Macai di Milano, Torino e di tutte le altre città in cui questo innovativo player di quick commerce vorrà essere presente con i suoi dark store. Il nostro approccio innovativo e il nostro impegno in ricerca e sviluppo ci permette di offrire prodotti salutari e con un impatto minimo sull’ambiente: ci fa piacere, quindi, constatare i riscontri positivi dei consumatori italiani».

Nuovo asset per la crescita di Macai

Macai è l’evoluzione del tradizionale supermercato locale; il modo più semplice e veloce per fare la spesa. Comodamente dall’app, gli utenti possono ordinare online tra oltre tremila prodotti scelti accuratamente e con prezzi convenienti e ricevere la consegna nel luogo indicato in pochi minuti. La startup italiana, che ha da poco chiuso un pre-seed round da 3 milioni di dollari, rivoluziona così il concetto di acquisti di prossimità. Attualmente presente a Milano, Torino e Modena lancerà a breve il servizio anche a Brescia e Bologna.

«Il successo di questa prima attività insieme a Future Farm mostra quanto gli italiani siano pronti ad accogliere servizi e prodotti innovativi, che aiutano sia l’ambiente che le vite delle persone. Il mercato del quick-commerce di Macai e dell’alternative meat di Future Farm sono in grande crescita e siamo contenti di percorrere questa strada insieme, conquistando città dopo città il cuore, e le abitudini, del nostro popolo», ha affermato Giovanni Cavallo, ceo e co-founder di Macai.