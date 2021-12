Kebhouze, la catena di Gianluca Vacchi sbarca nella Capitale

Dopo il debutto dei primi due punti vendita a Milano (in via Paolo Sarpi e in corso Buenos Aires), Kebhouze sbarca anche a Roma. L'ultima avventura imprenditoriale di Gianluca Vacchi, volto noto dei social (dove conta oltre 41 milioni di follower), apre un nuovo punto vendita all'interno del Centro Commerciale Euroma2 in viale dell'Oceano Pacifico. Si tratta del terzo store della catena dedicata al kebab.

Kebhouze, il nuovo format di Gianluca Vacchi sbarca al centro commerciale Euroma2

5 aperture già previste per il 2022

Lo sviluppo del format, però, non si ferma qui e ha già messo nel mirino altre aperture. Per il 2022, infatti, verranno inaugurati punti vendita a marchio Kebhouze in Piemonte, Sicilia e Liguria. A questi si aggiungeranno anche il raddoppio della propria presenza nella Capitale e la tripletta a Milano. «Non esiste un food brand di kebab al mondo come Kebhouze, sarà un’esperienza del tutto nuova - ha dichiara Vacchi in merito alla scelta di intraprendere questo progetto - C’è un problema di diffidenza verso il kebab. Lo avevo anche io. Dopo aver assaggiato il kebab per la prima volta in vita mia alle nostre prove food, mi sono reso conto che in realtà non c’è un piatto più semplice di questo: piadina, carne e qualche condimento a scelta. Ovviamente ho richiesto che ogni ingrediente e materia prima utilizzata siano di massima qualità».

Nel menu non solo kebab, ma anche un trionfo di alternative e di fritti

Il menu prevede kebab di pollo 100% italiano e una versione premium e inedita nel mondo del kebab: da Kebhouze sarà possibile ordinare anche il kebab di carne di black angus. Inoltre c’è una grande novità per vegetariani, vegani e non solo: Kebhouze ha siglato una partnership con Planted, azienda svizzera che nel nome della sostenibilità ambientale produce kebab 100% vegetale da proteine di piselli, che sarà disponibile in menù sin dall’apertura. Oltre a essere servito nella classica piadina, da Kebhouze sarà possibile gustare la carne kebab nella versione Burger. Una sezione a parte è dedicata al pollo fritto, in versione nuggets, “chicken popcorn” e vegan e alle patatine fritte e onion rings. Una menzione speciale per le salse presenti in menu: oltre all’originale Keb Sauce, il colosso mondiale delle salse Heinz è partner ufficiale di Kebhouze, motivo per cui sarà possibile provare una grande varietà di salse all’interno degli store.

A destra, Gianluca Vacchi.

Sostenibilità e filiera al centro del progetto

Un’attenzione particolare è inoltre stata dedicata in fase di costruzione del progetto e di selezione dei prodotti al tema della sostenibilità ambientale: il food packaging è completamente eco-friendly, comprese le acque naturali in tetrapack brandizzate Kebhouze. Anche sotto il profilo della sostenibilità economica locale, la catena di Gianluca Vacchi ha optato per una valorizzazione delle aziende italiane, da cui viene fornita tutta la carne, e dei produttori locali, con cui ad esempio si è instaurata una collaborazione sulla produzione di due diverse birre artigianali che saranno presenti in store a marchio Kebhouze.

Kebhouze

c/o Centro commerciale Euroma2, viale dell'Oceano Pacifico 83 - 00144 Roma

Tel 06 5262161

www.kebhouze.com