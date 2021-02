Orsero guarda già al 2021

Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 19:00

Per il 2021 Orsero punta a un utile netto sui 15 milioni di euro

Nuove prospettive di crescita

mbizioni importanti perche, a un mese dall'inizio del nuovo anno, pubblica leper il 2021. Il gruppo, attivo nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodottifreschi, si aspetta ricavi netti fra 1,04 e 1,06 milioni di euro, un margine operativo lordo rettificato per 47-49 milioni e un utile netto di 13-15 milioni di euro.I calcoli del gruppo di Albenga arrivano all'indomani del disco verde ricevuto dal consiglio di amministrazione che ha approvato la guidance sui principalieconomico-finanziari per l'esercizio 2021. Anno in cui Orsero punta a investire per 9-10 milioni.«Il rafforzamento del modello didi Orsero, portato avanti nel corso degli ultimi anni con l'espansione delle attività distributive nelle principali geografie in cui siamo attivi e ildei risultati della BU Shipping, sta dando buoni risultati e consente al Gruppo di guardare con fiducia agli obiettivi fissati per il 2021», ha affermato in una nota la ceo. Nonostante l'attuale difficile contesto sociale ed economico e la pressione che la crisi innescata dalla pandemia potrebbe esercitare suidelle famiglie europee, Orsero sta lavorando a nuove opportunità di crescita per linee esterne guardando a rafforzarsi con possibili operazioni che riguardino società operanti in segmenti di mercato ad altra redditività .