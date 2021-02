Pellegrini, dalla mensa al delivery per diversificare il business

Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 10:41

Il Gruppo Pellegrini diversifica e acquisisce Mymenu

Cambio di strategia

Come funziona il servizio

alla collettiva al delivery,diversifica il business. Il Gruppo milanese fondato nel 1965, nell’anno della pandemia non è rimasto con le mani in mano. E dopo aver acquisito il 100% di Industrial Food Mense, ora mette le mani suUna scelta strategica per Pellegrini, conosciuto per il suo servizio di mensa aziendale , che grazie all’acquisizione di Mymenu, primo operatore italiano del settore dopo i big internazionali. Specializzazione:del pasto anche fuori dal luogo di lavoro. «Vogliamo proporre alle aziende, ai loro dipendenti e anche alle loro famiglie un insieme di servizi di ristorazione, un pasto personalizzato che il dipendente piò consumare in mensa, in uno spazio di coworking o a casa», ha affermatoal Corriere della Sera, vicepresidente della società.Per farlo, Pellegrini ha investito massicciamente in, il laboratorio di ricerca e sviluppo dove verranno preparati ida consegnare alle aziende sulla base dell’ordine che il dipendente andrà a fare avvalendosi della piattaforma tecnologica dedicata. Servizio che ha richiesto a Pellegrini di dotarsi di nuovi spazi: undi 1.700 mq alle porte di Milano; il primo di una serie.Ladal pasto avverrà con diverse modalità: dalla consegna alla reception dell’ufficio alla distribuzione automatizzata passando per l’home delivery e la spedizione a chi utilizza spazi di coworking. All’interno degli spazi aziendali dei partner, Pellegrini installerà anche deiisotermici dove il dipendente potrà ritirare il. Soluzione ideale per le piccole aziende che non possono dotarsi una mensa vera e propria.«Con Mymenu diventiamo l’unico operatore in Italia ad avere il controllo totale delladel settore della ristorazione: presidiamo il pasto dall’ingrediente fino alla tavola anche di casa e questo rappresenta unanei confronti dei consumatori finali», ha spiegato Pellegrini. Ad allargare l’offerta, il portfolio di oltre 600 ristoranti già associati a Mymenu.