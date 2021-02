Autogrill, ricavi in calo nel 2020 Soffre il canale aeroportuale

Pubblicato il 12 febbraio 2021 | 16:48

Autogrill chiude il 2020 con ricavi pari a due miliardi di euro

L'andamento per canali e a livello geografico

Prospettive e aumenti di capitale

i chiude ufficialmente il 2020 diche ha presentato irelativi allo scorso anno quando ha raggiunto i due miliardi di euro di, in calo del -60% a cambi correnti rispetto allo stesso dato registrato nel 2019. A pesare, ovviamente, l’emergenza Covid che ha messo in ginocchio il settore dellain concessione nei luoghi di viaggio.Nello specifico, Autogrill ha chiarito che «il canalecontinua a dimostrarsi più resiliente rispetto agli altri canali mentre la performance è ancora debole nel canale, con il Nord America che da aprile ha registrato un constante e graduale miglioramento trainato dalla ripresa del traffico domestico». Gli altri canali di attività, invece, risentono ancora del ricorso massiccio alloche ha fermato il pendolarismo e il traffico business. A livello geografico , la riduzione dei ricavi sul mercato europeo si è attestata a un -46,5% con l’che perde il -43%. Nonostante il lento recupero, ilè il mercato che ha subito il calo più consistente (-67%) seguito dalle attività internazionali (-63%).Ma la situazione in casa Autogrill non è totalmente negativa. Proprio nel corso del 2020 lacon sede a Rozzano (MI), ha chiuso nuoviper un valore di 200 milioni di euro a cui si aggiungonoper 5,1 miliardi di euro con gli aeroporti di Las Vegas e Amsterdam.Fra i primi impegni per il 2021, la gestione dell’ aumento di capitale da 600 milioni di euro che non ha scaldato il mercato ma che risulta necessario per cogliere eventuali opportunità di acquisizione dopo un anno magro di soddisfazioni.