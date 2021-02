Il cioccolato di Icam non teme la pandemia: fatturato in crescita

Pubblicato il 16 febbraio 2021 | 11:38

Crescita ininterrotta da 5 anni

A trazione export

La produzione aumenta

n 2020 fuori dall’ordinario si chiude dietro le spalle di, azienda lecchese attiva nella produzione e commercializzazione die semilavorati del cacao. Con undi circa 177 milioni di euro (+15 milioni di euro rispetto al 2019), l’effetto negativo della pandemia sembra non aver toccato questa realtà.Nonostante le incertezze, Icam conferma ilpositivo che da ormai cinque anni sospinge l’azienda (con un guadagno di 42 milioni di euro dal 2015 ad oggi) grazie adecise a favore della multicanalità, del biologico e della– quest’ultima ha registrato un balzo del +19% nel 2020 aumentando a 43% la quota nel mix del fatturato.Caratteristiche molto apprezzate all’dove il business di Icam ha riscosso particolare successo in mercati come Francia, Usa, Gran Bretagna. Qui, infatti, a differenza dell’Italia che durante i mesi di lockdown si è data alla panificazione, il bene diè stato rappresentato dal cioccolato. Non è un caso, quindi, che l’sia cresciuto del +16% rispetto al 2019 con un peso del 62% sul fatturato. A livello produttivo , il 2020 si è chiuso con un aumento del +4% della quantità diacquistate per un totale di 24mila tonnellate di cui il 65% composto da cacao bio e Fair Trade. Aspetto che sottolinea la dimensionedell’azienda che oggi acquista cacao da 21 diversi paesi del Centro America, dell’America Latina e dell’Africa.