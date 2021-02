Dopo i negozi arriva il delivery. Novità per Foodie Fresh Market

Pubblicato il 04 febbraio 2021 | 19:10

L'interno del punto vendita nel quartiere Testaccio

I format fisici

Il servizio delivery

al cuore dialle porte di casa,abilita la consegna a domicilio della. L'orto della Capitale, nato nel 2013 e da sempre in prima fila nel promuovere ladi uno stile di vita salutare grazie all'attenta ricerca delle materie prime di primissima qualità, espande così il servizio oltre i punti vendita fisici.Con il motto “Fai la spesa, mangiala, bevila, aspettala a casa”, Foodie Fresh Market mette a disposizione dei clienti la propria piattaforma dinaturale. Il servizio sarà supportato dai duefisici di Roma a cui se ne aggiungerà presto un terzo in apertura. Caratterizzati da un'familiare, l’attenzione al cliente e l’ampia scelta di prodotti locali glirappresentano la versione contemporanea delsotto casa. «Non c’è nulla di più bello di far sapere alle persone quanto di buono lapuò dare aiutando i nostri clienti a conoscere le verdure, in tutte le loro varietà e caratteristiche», raccontano i due fondatori del format.Per essere ancora più vicini ai loro clienti è attivo il servizio di consegna a domicilio: ma come scegliere tra verdure atipiche come il Bok Choy (coltivato a Viterbo), il sedano rapa, l’avocado siciliano, le gustose insalate e le tante verdure che possono essere richieste anche già pulite? Basta mandare unaa foodieacasa@gmail.com per ricevere la lista della spesa e selezionare i prodotti.