Eataly verso l'addio a Bari? Il sindaco chiama Oscar Farinetti

Pubblicato il 24 marzo 2021 | 12:56

a questionerispunta a Bari dovee Comune sono alle prese con il futuro del punto vendita delle eccellenze Made in Italy che sorge all’interno della. Circa 300mila euro l’anno che pesano sul conto economico della location.Attualmente chiuso fino al 6 aprile, con 40 dipendenti a casa, Eataly ha lamentato che per laci sarà bisogno di riconsiderare la cifra dell’pagato all’. Una posizione supportata anche dal Comitato locatari permanenti privati che hanno più volte bussato alla porta delle istituzioni locali per chiedere una maggiore proporzionalità del canone d’affitto per una zona che ha perso il suo appeal commerciale dopo l’installazione di un. Ma le risposte non sono mai arrivate.Ora ilè che la chiusura temporanea della location possa trasformarsi in un prossimostante le difficoltà del mercato e la resistenza degli attori in scena a scendere a compromessi. La speranza è che l’chiesto dal sindacoal patron di Eataly,possa dare esito positivo. Risultato atteso anche dai sindacati: «Vogliamo capire se c’è altro dietro questa chiusura temporanea», ha affermato Pino Gesmundo, segretario generale Cgil Puglia a La Repubblica.Il confronto, atteso per venerdì, dovrebbe far luce anche sul futuro del quartiere fieristico stesso. Qui erano attesi cinema, teatro, eventi che – non solo a causa del Covid – non sono mai decollati.