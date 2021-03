Pacifik Poke torna a Torino con l'ottavo punto vendita della rete

Pubblicato il 29 marzo 2021 | 18:39

L'Aloha Poke

Ritorno a Torino per l'ottavo punto vendita

Novità di menu per l'apertura

Prossime mosse

Chi si ferma è perduto" potrebbe essere lo slogandi quelleche, nonostante pandemia e lockdown, hanno continuato a portare avanti il proprio percorso di. Fra queste c'è ancheche, dopo i tre locali avviati nell'ultimo anno, si prepara ad aggiungere l'ottavo punto vendita della rete (dall'1 aprile).Dopo Milano, la società ha scelto di tornare a, dove sono già presenti 6 locali e dove è nato il. Il luogo prescelto è stato corso Regio Parco, a pochi passi di distanza dai Giardini Reali (con asporto e delivery i primi servizi attivati). L'in corso di forte rinnovamento, si appresta a diventare un nuovo fulcro della movida cittadina - per universitari e non.«In occasione della nuova apertura desideravamo poter ringraziare tutti i nostri clienti proponendo unspeciale ad un prezzo speciale. Il nome ci è stato chiaro fin da subito, nella cultura hawaiana il termine "a" è usato come saluto di benvenuto, ma racchiude un significato più ampio, fatto di amore, di pace, di gratitudine. Ed è proprio per celebrare questa nuova apertura che ci è sembrato d’obbligo poter salutare la nascita del nuovo locale e contemporaneamente ringraziare tutti i nostri clienti con un iconico Aloha», ha annunciato, head of marketing di Pacifik Poke.Ilspeciale proposto per l’occasione prevede capesante e uova di salmone che si sposano con la salsa ponzu per creare il più delicato dei poke, da veri puristi. Completano la ricetta edamame, anacardi, alga wakame, cetriolo e ravanello con topping di erba cipollina e tobiko rosso. Non solo bello da vedere ma anche gustoso da mangiare.Il gruppo non intende però fermarsi all'apertura di Torino. I lavori per pianificare 12 successivesono già partiti. Loprevederà sia la formula diretta che in franchising e punterà sul centro-nord Italia come area di espandione.