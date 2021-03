Tre aperture per La Piadineria: format extraurbano e menu esclusivo per il delivery

Pubblicato il 03 marzo 2021 | 10:42

I

Il punto vendita La Piadineria di Lipomo

Un format extraurbano

Novità delivery: arriva La Prelibata

l mese di febbraio si chiude con un +3 per, brand del foodservice dedicato alla specialità romagnola per eccellenza: la. L'insegna, a partire dal 2018 controllata dal fondo d'investimento, raggiunge così i 284 punti vendita complessivi su tutto il territorio nazionale.Con le tre aperture di febbraio, La Piadineria alza le saracinesche a(Milano),(Bergamo) e(Como). Operazioni che confermano l'impegno del brand nel continuo sviluppo della rete che da inizio 2021 può contare su otto nuovi punti vendita. I tre nuoviappartengono tutti alla categoria traffic road, ossia: location posizionate su strade extraurbane di grande passaggio in cui ilsi declina con metrature un po' più ampie del solito e ampie sedute. In questo modo, i ristoranti La Piadineria si attestano sempre più comededicata a molteplici tipi di pubblico con orari e modalità di fruizione del servizio diversi. Una scelta che si adatta alle nuove abitudini di consumo innescate dalla pandemia che allunga e diluiscono le tempistiche di servizio al cliente.L’azienda prosegue anche l’attività dial nuovo format dei locali più vintage: questo mese è toccato al punto vendita all’interno del complesso Parma retail park di Parma. Al remodelling del visual si abbina la digitalizzazione del punto vendita.E a proposito di nuove modalità di, a seguito delle recenti disposizioni normative anticovid, i ristoranti La Piadineria restano ovunque attivi anche se con le modalità consentite nelle varie aree del paese. Il servizioè supportato anche dall’app click & collect, per ordinare online e ritirare il proprio ordine senza attendere in coda. L’utilizzo dell’, lanciata a luglio scorso, cresce di settimana in settimana, dimostrando il grande apprezzamento da parte della clientela.Per chi sceglie di ordinare senza muoversi da casa in quasi tutti i locali è attivo il servizio di home, realizzato in collaborazione con uno o più player del mercato, quali Glovo, Deliveroo, Just Eat, UberEats e Food Racers. E proprio in questi giorni, La Piadineria ha lanciato una ricetta speciale in edizione limitata - delivery exclusive -. La nuova ricetta (preparata con speck, mozzarella, provola affumicata, funghi, zucchine grigliate e salsa boscaiola) è infatti ordinabile soltanto tramite ledi home delivery, sia in formato piadina che in formato rotolo.