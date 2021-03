Tra Gdo e negozio di vicinato. La ricetta vincente del Gruppo Amodio

Pubblicato il 30 marzo 2021 | 17:55

’evento pandemico, le zone policrome, l’alterazione di alcunistanno contribuendo a diversificare l’azione quotidiana del “fare la”. Saprà ciò concorrere a innescare, riattualizzandoli, abitudini del passato quali ilcon il servito prevalente sul libero servizio? Il racconto di quanto nella disponibilità, l’ascolto e lo scambio di opinioni. Altri tempi che non impediscono, tutt’altro, che siano anche i tempi del vicino futuro.Se ne parla con il dottor, amministratore delegato del. Oggi il brand conta 55 punti vendita in Campania, di cui il 90% a Napoli città e provincia, e il resto a Salerno, Caserta, Nocera e Cava dei Tirreni.Sempre in giro a battere il territorio!Tutta la rete è gestita direttamente. I nostri punti vendita sono negozi di puro vicinato, sotto casa, pensati per una spesa quotidiana di prodotti prevalentemente freschi di giornata e dove il rapporto umano è un valore fondamentale come lo sono la fiducia e la sicurezza.55, tutti in Campania, al momento.140mq di vendita5 in mediaMi piace. La nostra vision è quella di una bottega di vicinato che, pur allineandosi ai moderni canoni di una distribuzione organizzata, riesce a far riscoprire al cliente quei contenuti che da sempre ci contraddistinguono: qualità, cortesia, sapienza artigiana e tradizione. È dunque una sorta di piccolo mondo antico, come hai detto tu, ma caratterizzato da quei valori che riteniamo essere senza tempo, i valori evergreen!La risposta è nella domanda. Hai 3 supermercati in cui poter fare la spesa e il mio negozio in cui poter venire quotidianamente ad acquistare prodotti il cui livello qualitativo è garantito dall’insegna che, mettendoci la faccia, si fa garante di una filiera di produzione . Un esempio è la nostra Mozzarella di Bufala Campana Dop, i nostri tradizionali bocconcini prodotti con latte 100% campano (come dichiarato in etichetta) o il nostro pane fresco della tradizione prodotto esclusivamente con farine biologiche macinate a pietra. Questi sono i nostri tratti distintivi ai quali si accompagna sempre l’ottimo rapporto qualità prezzo.I primi brand ambassador sono senza dubbio i componenti delle nostre squadre che quotidianamente accolgono i clienti trasmettendogli il valore della marca. Alla comunicazione in sede si accompagna quella sui media sia tradizionali che digitali. Per il resto, il nostro primo comunicatore resta senza dubbio il prodotto. “Quello che offriamo ai nostri clienti è quello che ogni giorno mettiamo sulle nostre tavole per i nostri figli”: questa frase di mia madre, credo riesca a racchiudere a pieno la nostra filosofia.Produttori di latticini dal 1825. Quindi, direi proprio di sì!Uno dei nostri caseifici di famiglia, nel casertano, a Cancello ed Arnone.Volentieri. La nostra app Ciro Amodio è uno strumento semplice da utilizzare. A essa si accede gratuitamente mediante smartphone. Lo scopo è permettere ai clienti di esaminare in maniera comoda e veloce tutte le offerte, consultare la mappa dei negozi per individuare quello più vicino. Inoltre, si raccolgono punti e bonus spesa. Un modo alternativo per essere sempre in contatto con i clienti, anche se a distanza, che ribadisce i valori di prossimità e vicinanza che hanno reso solido il brand Ciro Amodio. Il numero di registrazioni utenti sta crescendo settimanalmente con numeri a doppia cifra.È semplice: chiunque sia amante del buono!Sì, certo. Accanto alla riscoperta della dimensione domestica c’è stata la riscoperta del quartiere e quindi del rapporto umano tipico dei negozi di vicinato.Assolutamente no. La nostra linea e quella della Gdo camminano su due rette parallele, siamo da sempre un modello alternativo e non subordinato.Si, sono due settori in continua evoluzione nel nostro progetto. Nell’ultimo periodo abbiamo sicuramente dato una decisa virata qualitativa sui vini ma sempre tenendo d’occhio il prezzo.No, ci teniamo alla nostra tradizione; direi un “antico” con occhio sempre puntato al futuro . Per noi la tradizione è alimentare il fuoco, non conservare la cenere. Vedi, Vincenzo, la pandemia ci ha tolto tanto in termini di relazione con il pubblico, uno dei nostri “credo” più forti è sicuramente quello di trasmettere al cliente tutto il calore tipico della bottega napoletana che arriva anche solo con il sorriso del proprio salumiere di fiducia. Tuttavia a modo nostro e rispettando tutte le norme, cerchiamo di essere sempre molto presenti nell’esperienza d’acquisto dei nostri clienti e speriamo quanto prima di poter essere ancora più vicini!Laal dettaglio ha indubitabilmente il suo preciso futuro posto che, come ha ben detto Fausto Amodio, il valore forte dellanon significhi riproposizioni obsolete bensì, al contrario, la miglioreal migliorecon servizio personalizzato eccellente. Quel tocco umano che sempre più costituisce valore aggiunto.