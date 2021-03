California Bakery riparte, nuovi proprietari per le caffetterie

Pubblicato il 06 marzo 2021 | 16:45

V

California Bakery

Si allarga il network Ten Food & Beverage

Un difficile 2020

a a buon fine la vicenda, catena di dolci e cucina a stelle e strisce fondata a Milano più di 25 anni fa. Dopo un annoche ha investito i suoi 12 punti vendita esistenti (che occupano circa 150 persone), il brand è stato acquisito daIl gruppo dellache fa capo all’imprenditore di origini liguresi è assicurato il controllo suldi caffetterie-pasticcerie creato da Marco D’Arrigo e la moglie Caroline. Conosciuta per la sua offerta all day a base di ricette american style, California Bakery entra così a far parte di unche comprende Ten Restaurant, Al Mare by TEN e Pasticceria Svizzera 1910.L’conclude una trattativa che aveva già portato all’di ramo d’azienda lo scorso anno e che ha consentito di garantire la continuità operativa dell’attività e la salvaguardia dei livelli di occupazione. In generale, comunque, l’operazione è stata definita un ulteriore passo sul processo didella Ten F&B.A gennaio 2020, a cui facevano capo tutte le attività e risorse umane del gruppo, aveva chiesto di accedere al concordato preventivo “in bianco” per cercare la via del rilancio dopo un processo di ristrutturazione.