Filetteria Italiana e Magnaki, nuovi ristoranti per il progetto di Sun Tzu Consulting

La Filetteria Italiana e Magnaki, celebri insegne fondate da Edoardo Maggiori, inaugurano in estate due nuovi locali nel cuore di Milano. Si tratta dell’ennesimo colpo messo a segno dall’imprenditore classe 1992 che, nell’ultimo anno, nonostante la pandemia, ha dato vita a un piccolo impero che conta attualmente 11 ristoranti e un giro d’affari di 10 milioni di euro.



L'interno di un locale a insegna Magnaki

Le aperture di Milano

La Filetteria Italiana, format di successo in cui il filetto è protagonista dell’esperienza gastronomica, ha collezionato in luglio la sua settima apertura: il nuovo ristorante di via Morosini 19, in zona Porta Romana a Milano, ha 200 coperti distribuiti su una superficie di 500 mq. A metà agosto sarà invece la volta del quarto Magnaki, che propone l’inedito concept dell’uramakeria di carne: la nuova location con una superficie di 150 mq per 60 posti a sedere aprirà in via Pavia 8 sempre nel capoluogo lombardo. Entrambi i brand fanno capo al gruppo Sun Tzu Consulting, società di consulenza di cui Maggiori è ceo e fondatore, il cui scopo è quello di fornire supporto manageriale a diverse realtà nel settore del food and beverage.

Edoardo Maggiori

Edoardo Maggiori: «La pandemia e l'estate non ci hanno fermati. Prossime tappe: Roma e Torino»

«Sono entusiasta della crescita costante del progetto imprenditoriale promosso da Sun Tzu Consulting - ha commentato Maggiori - La pandemia e l’arrivo dell’estate non ci hanno fermati. Al contrario, sono stati uno sprone per dare il massimo e proiettarci sempre più verso il futuro: il piano di sviluppo del Gruppo punta infatti a una forte espansione sia in Italia, con nuove aperture nelle città di Torino e Roma, sia all’estero, con inaugurazioni in diverse metropoli quali Londra, Parigi, Monaco, Praga, Budapest, Stoccolma e Dubai».

Quasi tutti i locali del Gruppo - a eccezione de La Filetteria Italiana in via Vittor Pisani e via Vespucci e Magnaki in Porta Romana e Moscova - resteranno aperti per tutto il mese di agosto, così da essere un punto di riferimento per chi si troverà a Milano durante il periodo estivo.