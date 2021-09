A Bologna apre DealEat: 8 menu in un singolo ordine e consegna in contemporanea

Bologna accoglie un nuovo player della ristorazione, si tratta di DealEat: una ghost kitchen con app di consegna integrata e sistema di delivery indipendente capace di unire in una sola cucina otto brand diversi per altrettante proposte gastronomiche. Dalla pizza al poké, dai ravioli cinesi all'hamburger senza dimenticarsi delle bevande bastano pochi click per completare l'ordine e riceverlo direttamente a casa.

Un pranzo DealEat: 8 menu fra cui scegliere, un unico ordine e consegna in contemporanea

Tre soci e 400mila euro di fatturato nei primi otto mesi del 2021

Alle spalle di DealEat, la coppia formata dal giovane imprenditore Matteo Hu e la socia Giulia Femio che, durante il lockdown, hanno deciso di partire da Bologna per sviluppare il proprio format ristorativo a trazione digitale. Un primo passo che da gennaio ad agosto 2021 ha già fatturato 400mila euro e che ora guarda al resto d'Italia (primo raddoppio a primavera in Centro Italia?). Per l'espansione, i due soci sono stati affiancati da Enrico Tosco, cofondatore di Reting (società che si occup di catene franchising, tra cui Pizza Hut).

I soci fondatori: da sinistra, Matteo Hu, Giulia Femio ed Enrico Tosco

Più menu, un unico ordine e consegna in contemporanea

Il modello di business di DealEat è semplice e nasce da un'esperienza personale che Matteo Hu, durante il lockdown, ha sperimentato in prima persona. Mentre, chiuso in causa dalle regole anti-Covid, ha tentato di ordinare la cena per sé e la sua famiglia ci si è scontrati con uno dei problemi più comuni in queste occasioni: cosa si mangia? «Io, mia moglie e le mie due figlie, volevamo cose diverse: chi la pizza, chi il cinese, chi un hamburger. Il risultato è stato che le consegne, pur ordinate presso lo stesso servizio, sono arrivate in momenti diversi, così, alla fine ognuno di noi ha mangiato da solo», ha raccontato Hu. Dalla volontà che una cosa simile non si ripeta per un altro cliente, Hu e Femio hanno gettato le basi per DealEat.

Consegne nel raggio di 4 km

L'indirizzo della ghost kitchen è in via San Rocco, all'interno di un locale di 70 mq dove vengono prodotti i menu di otto ristoranti attraverso il lavoro di 11 addetti. E per la consegna? Basta piazzare un ordine sull'apposita app. «Consegnamo ovunque nel raggio di 4 km non solo a domicilio, ma anche in parchi, scuole, strade e piazze», ha spiegato Femio.