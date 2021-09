CapaToast apre a Ferrara e conferma lo sviluppo in franchising

Dal 22 settembre apre a Ferrara un nuovo store CapaToast. Si tratta del punto vendita numero 36 in Italia per la catena franchise nata nel 2014 e che ha rivoluzionato il concetto del toast. Il nuovo locale è ubicato su Via Garibaldi a pochi passi da Piazza del Municipio e in uno dei punti nevralgici della vita universitaria della città. A guidare il nuovo franchise ci sono Alessandro e Ilaria, una coppia che coltiva da sempre la passione per il settore dello street food e che con questa apertura realizza il sogno di una vita.

CapaToast aprea a Ferrara il 22 settembre

La crescita di CapaToast grazie alla rivisitazione di una ricetta casalinga

Nel giro di pochi anni questo format innovativo basato su un nuovo concetto del toast con ricette esclusive e variegate è leader di mercato in Italia con 36 punti vendita dislocati in ben 14 regioni. Grande protagonista il Toast da gustare in moltissime deliziose varianti, salate e dolci, preparato con pane artigianale rigorosamente senza alcol etilico e farcito con ingredienti di alta qualità, di provenienza 100% italiana. La ricetta del pane, esclusiva e leggera, rende il toast unico con una croccantezza che non ha eguali e una farcitura golosa. Tra le proposte c’è solo l’imbarazzo della scelta per soddisfare ogni gusto: dalle classiche a quelle speciali, sempre nuove e sfiziose, con ricette gustose raccolte dai cuochi di Capatoast in base alla loro esperienza professionale, ma anche a seguito di indagini casalinghe della tradizione locale, per offrire piatti personalizzati in base alle differenti materie prime che caratterizzano il territorio.

A Ferrara, cucina a vista e angolo yogurteria

Lo store di Ferrara presenta una grande sala su strada con sedute snack con tavoli alti dedicate al consumo veloce. La cucina è a vista e accanto una piccola caffetteria con un angolo La Yogurteria con golose proposte. Al primo piano, invece, una sala con una grande vetrata pensata per chi vuole stare più comodo: sedute confortevoli e free wi-fi per dare la possibilità a chi vuole di studiare o lavorare mentre si gustano toast sfiziosi e sempre vari. Non può mancare anche una zona esterna attrezzata per chi vuole godersi un buon toast all’aria aperta.

Franchising modello vincente per una strategia glocal

«Nonostante la pandemia CapaToast porta avanti con fiducia e determinazione lo sviluppo della sua rete franchising con l’obiettivo di incrementare la presenza del brand su tutta la penisola e con uno sguardo anche all’Europa. Oltre a capire e conoscere in prima persona le esigenze del territorio nazionale, crediamo nella forza e nel valore dell’imprenditoria italiana. Molti dei nostri affiliati sono persone che hanno scelto di lavorare in proprio per rimettersi in gioco o per realizzare il proprio desiderio di un’attività indipendente sotto l’egida di un brand riconosciuto. L’attività in franchising permette di adattare l’organizzazione del brand alle esigenze regionali per essere più vicini ai consumatori e capire meglio le loro aspettative a livello locale. Mai come in questo momento l’attività in franshising è la maniera migliore per essere glocal. Siamo molto felici di questa nuova apertura in un nuovo importante centro universitario e culturale come Ferrara», ha dichiara Marco Micaleff, ad di CapaToast.