L'italiana Poke House sbarca a Londra e apre il suo primo store a Notting Hill

A un anno dall'acquisizione della catena londinese Ahi Poké, il brand italiano Poke House sbarca nel Regno Unito dove apre il suo primo store nel cuore di Londra. Un passo Oltremanica che rafforza il piano di espansione dell'insegna fondata da Matteo Pichi e Vittoria Zanetti già presente in Spagna, Portogallo, Francia e Olanda. Mercati conquistati grazie a una proposta verticale incentrata sul piatto tipico hawaiano a base di pesce e condimenti di vario genere, tutti assemblabili all'interno di un'unica bowl (classico contenitore tondo) con un tocco californiano (a partire dal layout).

Lo store Poke House a Londra

Tre giorni per festeggiare l'inaugurazione a Notting Hill

L'inaugurazione, avvenuta tra il 15 e il 18 settembre, ha aperto le porte al pubblico del locale situato a Notting Hill, a pochi passi dalla pittoresca Portobello Road e dalla celebre porta blu dell'appartamento dove lo squattrinato Hugh Grent si innamora di Julia Roberts in un film del 1999. Insomma, una meta ben riconoscibile e distintiva che fa dell'insegna italiana uno dei player più conosciuti a livello europeo quando si parla di poke. «Siamo felici di aprire finalmente le porte della nostra prima House a Londra e diffondere la food philosophy di Poke House anche nel Regno Unito», ha affermato Pichi, ceo di Poke House. «Quest’attesa e importante apertura, in una piazza dinamica ed eclettica come Londra, ci emoziona e ci riempie di orgoglio. Mentre continuiamo ad espanderci in Italia, dove contiamo già 33 locali, selezionando solo le migliori destination, oggi un tassello fondamentale si aggiunge al percorso di internazionalizzazione di Poke House, perseguendo con entusiasmo l’ambizione di portare il nostro innovativo format fast-casual in ogni grande città europea», ha aggiunto Pichi.

Le poke bowl (piatto tipico hawaiano) offerte agli avventori durante l'inaugurazione

Proposta all day long e bowl speciale per conquistare i clienti inglesi

A livello di format, Poke House ribadisce anche a Londra una ricetta di successo: menu all day long, dalla mattina alla sera, con una scelta variegata che copre tutto l'arco della giornata. Oltre alle classiche bowl, personalizzabili a piacere, ci sono anche gli avo toast, le açai bowls, i mini-poke e gli snack per chiunque abbia voglia di una pausa healthy ma gustosa. Per rinfrescarsi tè, smoothies e più in generale bevande naturali, in tema con la filosofia tipica della West Coast. «Poke House arriva a Londra portando con sé un’esperienza di fast casual unica e fuori dall’ordinario: un ambiente easy e rilassante che richiama, con i suoi toni rosa pastello, le piante tropicali e gli arredi naturali, le atmosfere calde e accoglienti tipiche delle città californiane. Un rifugio perfetto nel cuore della metropoli, ma al tempo stesso lontano dal caos della City», ha spiegato Zanetti, co-fondatrice del brand.

Per andare incontro ai palati londinesi, non manca una referenza pensata appositamente per loro. Si tratta di Heat Wave, una poke bowl a base di quinoa tricolore, juicy salmon, avocado, cetriolo, cipolla rossa, spicy mayo, coriandolo e sesamo.