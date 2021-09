A Bergamo la spesa arriva a casa in 10 minuti grazie a Gorillas

L'app di delivery che consegna la spesa in 10 minuti dall'ordine, arriva a Bergamo. Gorillas, infatti, lancia il proprio servizio attivo a partire dal 22 settembre nei quartieri di Caniana e Santa Caterina. Per i residenti di queste zone sarà quindi possibile servirsi della spesa on-demand con cui Gorillas punta a cambiare le abitudini di consumo dei clienti della Gdo. Per farlo si basa su una rete di warehouse (magazzini) di quartiere e su una community di biker muniti di bici elettriche che permettono la consegna in tempi record a un consto di 1,80 euro (e senza un valore d'ordine minimo).

Una consegna di Gorillas

L'importanza delle reti locali. A Bergamo coinvolti Elav e Tresoldi

Nata a Berlino nel marzo 2020 su intuizione di Kagan Sümer, Gorillas si basa sul principio "need-order-get": il consumatore può vedere e scegliere direttamente dal suo smartphone tra i più di 1.500 prodotti tra generi alimentari e di uso comune agli stessi prezzi al dettaglio delle catene della grande distribuzione, i quali vengono raccolti e fatti recapitare al cliente entro appena 10 minuti dall’ordine. Fondamentali per Gorillas sono quindi le collaborazioni con le aziende locali, che garantiscono prodotti sempre più freschi e catene di approvvigionamento brevi, sostenendo allo stesso tempo le realtà locali. A Bergamo, per esempio, Gorillas ha stretto partnership con il birrificio indipendente Elav e lo storico forno artigianale Tresoldi.

Gorillas reinventa il concetto di supermercato di quartiere

«Il supporto alle comunità locali dove Gorillas opera è essenziale per noi», afferma Alessandro Colella, general manager di Gorillas per l'Italia. «Gorillas reinventa il concetto di supermercato di quartiere: i consumatori possono avere una spesa veloce e che allo stesso tempo sostenga la loro stessa comunità, facendo anche una scelta più sostenibile acquistando solo quello di cui hanno bisogno e riducendo così gli sprechi», ha concluso Colella.

In un anno conquistate 55 città fra cui Roma, Milano e Torino

In poco più di un anno il servizio offerto da Gorillas è arrivato a coprire più di 55 città, tra cui Berlino, Amsterdam, Londra, Parigi, Madrid, Monaco, New York, Milano, Roma e Torino, per un totale di oltre 180 mico-centri di distribuzione attivi.