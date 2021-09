La cucina pan-asiatica di Wagamama arriva al parco commerciale Da Vinci di Fiumicino

La cucina pan-asiatica di Wagamama arriva per la prima volta a Roma e trova casa all'interno del Parco Commerciale Da Vinci di Fiumicino dove apre il 22 settembre. Ad accogliere gli ospiti, il design caldo e la proposta food che hanno reso famoso il brand sviluppato in Italia dalla joint venture fra Gruppo Percassi e Chef Express (che opera gestendo in licenza anche i marchi Piadina di Casa Maioli e Caio Antica Pizza Romana).

Nuova apertura al Parco Commerciale Da Vinci di Fiumicino per Wagamama

210 posti a sedere e cucina a vista

Il nuovo ristorante si sviluppa su una superficie di 410 mq, di cui 95 mq dedicati al dehors per un totale di 210 posti a sedere (di cui 90 esterni). Impegnato uno staff di 25 dipendenti. Per quanto riguarda il layout del nuovo punto vendita romano, Wagamama non tradisce la tradizione: legni e marmi per gli interni e cucina a vista. Nel menu, oltre 40 portate tra cui scegliere. Tutte rigorosamente preparate al momento e servite per esaltarne colori, profumi e sapori all'insegna della filosofia del positive eating e positive living tradotta nel motto del brand: "Diffondere positività dalla scodella all'anima".

Dalla cucina giapponese alle contaminazioni regionali

Base delle ricette di Wagamama è la tradizione culinaria giapponese. Ma poi si spazia per tutta l'Asia Orientale. Tra proposte iconiche ed esclusive, il pollo al katsu curry, petto dorato accompagnato con la famosa salsa, il riso e l’insalata. Il tradizionale donburi riso cotto al vapore e poi saltato in padella con pollo, manzo o gamberetti e verdure miste. Il teppanyaki, noodles saltati alla piastra con carne, pesce o verdure. Il ramen, le profumate zuppe di noodles con carne o verdure servite nelle tipiche ciotole. I gyozas, i tipici ravioli giapponesi. Ad accompagnare le pietanze o per gustosi spuntini, un’ampia selezione di centrifughe preparate con ingredienti freschi abbinati in modo originale e stuzzicante.

La sala inerna di Wagamama

Da Londra alla Capitale grazie a C&P

Nato a Londa nel 1992, il concept Wagamama con la sua specializzazione in casual dining, trova oggi espansione in Italia grazie a C&P, la joint venture tra Chef Express e Percassi. Con l’opening romano salgono così a 6 le sedi italiane (due nel centro di Milano, una nell’aeroporto di Malpensa, una nell’Orio Center di Bergamo, una nel Designer Outlet di Serravalle) che vanno ad aggiungersi ai 215 ristoranti distribuiti in 22 paesi in tutto il mondo. «Con quest’apertura inauguriamo finalmente l’ingresso di Wagamama nel Centro Italia. Un arrivo atteso dai molti che già conoscono il brand grazie alla sua presenza internazionale e che siamo certi conquisterà anche chi non ha ancora avuto modo di provare queste specialità in grado di soddisfare trasversalmente i gusti di tutte le fasce di età. La scelta di questa location, la più grande tra i parchi commerciali in Italia, e la sua posizione strategica vicino alla Capitale e all’Aeroporto di Leonardo da Vinci, conferma poi la direzione dell’azienda verso l’espansione di un brand in cui crediamo fortemente e di cui prevediamo numerose nuove aperture nei prossimi anni», ha affermato Cristian Biasoni, ad di C&P.