Bottega Spa punta sul franchising dei Prosecco e Terrazza Bar, ma non dimentica il vino

Lo scorso 16 settembre Bottega Spa ha inaugurato, alla stazione centrale ferroviaria di Napoli, il suo 34° Prosecco Bar, rivisitazione in chiave moderna delle vecchie osterie veneziane dove bere un buon bicchiere di vino e mangiare uno stuzzichino o un piatto caldo al bancone o al tavolo. Un nuovo punto di ristoro e aggregazione che è andato ad aggiungersi alle altre decine di Prosecco Bar sparse nel mondo, da Tokyo a Seul, da Birmingham alle Seychelles, da Guernsey a Stoccolma, Milano, Roma e altre località dei 5 continenti. A ciò devono aggiungersi le 3 Terrazze Bar, un format diverso, all’aperto, nelle terrazze di luoghi prestigiosi, una delle quali quella del Savoia a Cortina d’Ampezzo. Spazi che assicurano un franchising da 70 milioni di euro, di cui 15 fatturati dall’azienda.

Un Bottega Prosecco Bar

L'obiettivo: 70 Prosecco e Terrazze Bar nei prossimi tre anni

Bottega Spa, uno dei colossi vinicoli del Veneto (esporta in 145 paesi nel mondo) non fa mistero dell’intenzione di allargare questo business, entrando in particolare a coprire location nei paesi in cui il prosecco è richiestissimo, Inghilterra in primis, seguito da Usa, Germania e Francia ma anche dove l’enogastronomia Made in Italy è apprezzata. «Si potrebbe affermare - spiega Sandro Bottega che con i fratelli Barbara e Stefano porta avanti l’azienda che dispone di ben 5 siti produttivi dal Veneto al Friuli, alla Toscana - che i nostri cibi e i nostri vini vengono richiesti ovunque, specialmente in questo periodo in cui l’Italia eccelle un po' in tutti i settori, soprattutto sportivo. In questa prospettiva e visto il successo ottenuto in termini economici e di visibilità, continueremo ad allargare i nostri due format. Nei prossimi giorni al Salone Internazionale del Franchising di Parigi annunceremo la nostra volontà di aprire altri 70, tra Prosecco Bar e Terrazze Bar, nell’arco dei prossimi tre anni».

I fratelli Bottega

Sviluppo franchising anche in Italia, ma la produzione di vino resta prioritaria

«È chiaro che abbiamo già dei contatti firmati per dar vita a 3 Terrazze, una al Gate Hotel di Tokyo, una a Roma e un’altra nel Qatar - continua Sandro Bottega - Stiamo valutando anche altre proposte dal Portogallo, dagli Stati Uniti, Cipro, Malta, Giappone, Australia e dalla Gran Bretagna, dove siamo massicciamente presenti in tre ippodromi, in tre diversi luoghi di Birmingham, nel paradiso fiscale di Guernsey nella Manica e come su tutto il 39° piano del Bokal di Londra, lussuoso hotel internazionale». Con 70 milioni di incassi annui (dai 5 milioni di Dubai ai 250mila euro dell’aeroporto di Vargas in Bulgaria) gli spazi targati Bottega dovrebbero aumentare anche in Italia. Ovviamente per l’azienda trevigiana il franchising non è certo il primo obiettivo. I 65 milioni di fatturato previsti per fine anno vengono dai tanti vini che produce, dal Bottega Gold, il prosecco più glamour del mondo e dai tanti distillati realizzati. Due di questi, assolute novità appena lanciate, dal Negroni in formato tascabile di cui sono state subito richieste 100 mila bottiglie al Tiramisu, unico nel suo genere.