Il robot Cammello ti porta spesa e pacchi pesanti direttamente a casa

Robot sempre di più “tuttofare”. A Singapore fanno i fattorini per consegnare la spesa e gli acquisti fatti al centro commerciale. Un servizio in prova, per un anno, offerto ai circa 700 residenti di un condominio di Punggol, non lontano da un grande mall.

A Singapore la spesa a casa te la porta il robot Cammello

Dopo aver fatto pesanti acquisti alimentari o di altro tipo basta portare i pacchi in punto di raccolta e programmare la consegna a casa. Un robot chiamato “Camello” li consegnerà all’ora stabilita, e l’utente può aprire lo sportello per ritirare solo scansionando un QR code. «Camello è un robot per la consegna - spiega Syed Munir Alsagoff, ingegnere di Otsaw, la ditta che lo ha progettato – è un robot autonomo quindi va a consegnare i pacchi, la merce che sembra troppo pesante da portare a casa». Il robot è dotato di sensori per evitare gli ostacoli e pianificare il percorso. Questi sensori sono gli stessi che si vedono per le auto, sul davanti e sul retro che si usano per il parcheggio, quando si sente il suono di allarme. All’interno ci sono anche dei raggi speciali che in 5 secondi disinfettano la merce che viene quindi consegnata pronta per entrare a casa.

(AskaNews)