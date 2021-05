Acquisizione francese per Tannico. Con Vap aumenta l'offerta premium

Pubblicato il 11 maggio 2021 | 14:44

opo un 2020 chiuso con un fatturato in crescita del +82% a quota 37 milioni,, una delle principali piattaforme di eCommerce attiva nel segmento wine&spirit chepropedeutico all’L’accordo per l’acquisizione della maggioranza diper un giro d’affari che nel 2020 ha toccato i 34 milioni fi euro, punta a rafforzare il progetto di crescita di Tannico. «Siamo entusiasti di poter lavorare all’grazie all’acquisizione di Venteàlapropriété, società che ha costruito in questi anni una posizione di leadership nel mercato francese grazie a un’accurata selezione di prodotti e a rapporti consolidati con i principali domaine e chateaux sul territorio transalpino», ha commentato. «Siamo molto felici di unirci a Tannico e al suo team. Questa operazione è l'nei rispettivi Paesi con un know-how complementare che ne assicura la crescita futura», gli ha fatto ecoAl di là della presenza consolidata nel mercato francese,di vini premium ed en primeur prenotabili in anteprima e consegnati dopo 18 o 24 mesi di affinamento in cantina. Inoltre, la società è attiva nella vendita di una selezionata gamma di prodotti premium spirit.L’acquisto di Vap, come detto, verrà realizzato con mezzi propri grazie a un aumento di capitale da 32 milioni di euro riservato ai soci attuali di Tannico, tra cui, che ne detiene il 49% e che