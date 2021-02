Amazon Fresh sbarca a Roma e abilita la consegna in un giorno

Pubblicato il 24 febbraio 2021 | 11:04

opo l'avvio delle operazioni a Milano,sbarca anche a. Nella Capitale, il colosso digitale offrirà il servizio di consegna della spesa in giornata agli utenti Prime.Amazon Fresh offre una selezione di oltre 10.000, fra cui: un’ampia scelta di carne e pesce, ma anche snack, biscotti e prodotti biologici, quali verdura, uova, prodotti in scatola, pasta. E ancora, prodotticome Porchetta di Ariccia Igp, Guanciale per Amatriciana, Carciofi con Gambo alla Romana, Tonnarelli Freschi all'Uovo. La selezione di Amazon Fresh include, inoltre, prodotti diitaliane attive nel settore del food. Il tutto a porta di click e disponibile in giornata, conin due fasce orarie giornaliere (gratuita per ordini superiori ai 50 euro).«Oggi siamo felici di offrire anche ai clienti romani Amazon Fresh, la nuova e miglioratadi acquisto della spesa con la comodità della consegna in finestre di due ore, annunciata a Milano un mese fa. I clienti Amazon Prime della Capitale potranno ricevere la propria spesa in giornata con tutto quello di cui hanno bisogno», ha commentato, responsabile di Amazon Fresh per Italia, Spagna e Francia. Prossimi passi: diffondere, entro l'anno, il servizio anche ad altre città italiane Chiunque si trovi in una delle aree coperte dal servizio può acquistare su Amazon Fresh iscrivendosi ad(con un costo annuale di 36 euro) o iniziando un periodo di prova gratuita di 30 giorni. Oltre 150 milioni di clienti Amazon Prime nel mondo beneficiano dei numerosi vantaggi a loro riservati, incluso il meglio dello shopping e dell'intrattenimento. I clienti Amazon Prime in Italia hanno a disposizione l’accesso illimitato a film e serie tv con Prime Video, più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming, accesso alle offerte di Prime Day e molto altro.