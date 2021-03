Artigianalità e cioccolato, la Pasqua firmata Solbiati

Pubblicato il 09 marzo 2021 | 21:02

L'uovo alto rilievo creato da Simona Solbiati: 6 ore di lavorazione

Simona Solbiati per la Pasqua 2021 il laboratorio milanese Solbiati Cioccolato presenta una collezione che celebra la festività con gusto e fantasia. Proposte di cioccolato nella loro forma tradizionale accanto ad animali della fattoria, giocando con forme, dettagli e gusti. Creazioni firmate dalla maestra cioccolatiera Simona Solbiati. Le linee guida sono rappresentate dalle uova, dai soggetti pasquali e dalla colomba.

Creare uova pasquali è una vera e propria arte. Con l'intento di darne una nuova interpretazione, mantenendo centrale la tradizionale forma ma giocando sulla tridimensionalità, da vero "architetto" del cioccolato, Simona Solbiati ha realizzato un dolce di alta pasticceria, l'uovo alto rilievo. Un guscio di cioccolato fondente, una lastra tagliata a mano in cioccolato al latte a cui viene applicato un soggetto pasquale, creano un effetto tridimensionale e l'utilizzo di diverse tipologie di cioccolato realizza un gioco di colori che mette in risalto le varie parti della composizione che richiede pazienza, esperienza artigianale, attenzione ai dettagli e ben 6 ore di lavoro.

Simona Solbiati ama i soggetti dedicati alla Pasqua e ha saputo dare vita a piccole sculture di cioccolato. Lasciandosi ispirare dagli animali della fattoria ha creato delle piccole opere d'arte partendo da forme sferiche e ovoidali, come Batuffolo la pecorella, il cui vello è formato da oltre 25 piccole semisfere di cioccolato, Claretta la gallina e le uova colorate.

Nella produzione pasquale non possono mancare le colombe nella loro versione classica.

Tutti i prodotti Solbiati Cioccolato possono essere personalizzati in base alle richieste del cliente per creare un regalo di Pasqua unico e sono acquistabili presso il laboratorio milanese oppure tramite e-commerce e consegnati in tutta Italia.

Per informazioni: www.solbiaticioccolato.it