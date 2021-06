Il biscotto più amato dagli italiani? Sono le Gocciole di Pavesi

Pubblicato il 03 giugno 2021 | 13:51

I biscotti più venduti in Italia? Per Nielsen, sono le Gocciole Pavesi (Fonte: Facebook)

Nel 2020 conquistate oltre 7 milioni di famiglie

La nuova referenza lanciata a febbraio 2021: Gocciole Coconut

Dalle Gocciole al cioccolato a quelle al cocco

Con oltre 40 milioni di confezioni vendute nel 2020Il biscotto del brand che fa parte del, infatti, ha occupatofacendo la parte del leone in un mercato, quello dei biscotti, che in Italia nell'ultimo anno è cresciuto del +5%; soprattutto in virtù del blocco del canale Horeca e lo spostamento dei consumi dal fuoricasa all'interno delle quattro mura domestiche dovuto alla pandemia Covid.A confermare il successo delle Gocciole, presenti sul mercato italiano da oltre 34 anni, sonoche nel 2020 registrano un totale di 1,9 miliardi di biscotti venduti da parte del brand. Tradotti in distanza, per avere un’idea parliamo di oltre 120.000 chilometri, circa 16 volte il giro d’Italia. Lo scorso anno, per la prima volta,, per un fatturato generato alle casse di oltre 80 milioni di euro. A garantire questi numeri, una ricetta che fa dell'incontro fra cioccolato e pastafrolla il proprio punto di forza, ideale per la colazione e come snack pomeridiano o dolcetto post-cena.Il successo di questo biscotto cult del marchio Pavesi, prodotto negli stabilimenti di Castiglione delle Stiviere, Melfi e Novara, ha portato,in grado di scrivere un nuovo capitolo nella storia di Gocciole. Una nuova esperienza di gusto, fresca e golosa, grazie alla squisita pastafrolla arricchita dalla presenza del cocco e abbinata alle gocce di cioccolato fondenti crea un mix perfetto. Anche Ile divertente ricalca il tono di voce leggero ed ironico proprio di Gocciole e. Si tratta di un prodotto innovativo, ideato per rispondere ai bisogni dei consumatori moderni che ricercano sempre di più varietà ed esplorazione nel gusto. Con Gocciole Coconut, il brand Pavesi vuole contribuire alla crescita del segmento biscotti ricchi con una innovazione distintiva e di valore e rafforzare la leadership di Gocciole.