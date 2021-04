Chicche gastronomiche campane da SaluMerenderia a Caserta

Pubblicato il 04 aprile 2021 | 18:30

I piccoli tesori enogastronomici nascosti della Campania

L'approccio "win win win" di Emiliano Sarnelli

La salumerenderia di Emiliano Sarnelli

I piccoli tesori della Campania sugli scaffali di SaluMerenderia

Disponibile anche il servizio delivery

ulla principale arteria cittadina, teatro vivace di passeggiate e shopping in epoca che fu, ridimensionatasi alquanto in questo periodo, è piacevole constatare la presenza di locale nuovo, laddove per nuovo vuole qui intendersi al contempo la recente apertura e il nuovo approccio verso clienti e fornitori. Siamo a metà del corso Trieste di. Salumeria con suo allettante banco, con vocazione ad approntare all’istante ghiotte merende. Quindi una salumeria che fa merende. E allora, in creativo calembour nasce. Patron gentilissimo, innato il garbo, è il prode, casertano purosangue.Quindi, si diceva. Con i, si va oltre la necessaria valenza fiduciaria e si attua, precorrendo i tempi, un informale quanto vantaggioso (: fornitori, esercente, clienti) conto vendita. Ildi chicche locali di altissima qualità, fatte in piccola quantità, depone la sua merce in scaffale adottato. Adottato ad intendere “preso in adozione”. Arrivederci, a pagare c’è tempo.Emiliano propone e vende a clienti consapevoli dei piccoli tesori nascosti che ha la, la merce ricevuta in conto vendita. Il mese successivo il fornitore si ripresenta: riassortisce il “suo” scaffale, si prende il denaro dovuto e così ad andare. Quel giorno che capiremo che... È così che si fa!E allora qui, in pieno centro città, ledella Masseria Picone, idella Masseria Marcellino ricavati dal maiale nero casertano, ladel Pastificio Rosema, idi MarraWinery. Tutte e quattro queste piccole realtà hanno sede a Castel Campagnano, piccolo borgo della provincia di Caserta confinante con il Sannio. Da, previo ordine telefonico, una sontuosa, lacon la mortazza, quattro schiacciate con farce differenti atte a scatenare l’allegro interrogativo: quale scelgo oggi?Scontrino da 3 euro a molto molto di più se effettuo(funziona anche la) e poi si gioisce in casa di queste saporite specialità campane. Il successo sta già meritatamente arridendo al valente Emiliano.Per informazioni: www.andyjoel.it