Dal maso alla tavola, le eccellenza di Pur Südtirol

Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 19:35

Tra le linee guida di Pur Südtirol, la valorizzazione del territorio e il sostegno dei piccoli produttori

Tutti i prodotti sottoposti a un team di assaggiatori

è un’azienda portavoce dell’e manifatturiera. Linee guida la valorizzazione del territorio, il sostegno dei, ma anche la sostenibilità ecologica e il compimento di azioni etiche e consapevoli che mirino al bene comune a ogni livello. Fondata da, punta a mettere in primo piano lae le specificità dicome alternativa alla globalizzazione e alla produzione massificata della grande distribuzione.«Amiamo la varietà e la qualità che la nostra terra ci offre - spiega- e ci impegniamo quotidianamente per ispirare gioia di vivere attraverso le bontà del nostro territorio e per sostenere le numerose piccole aziende altoatesine, molte delle quali sono ada generazioni. Abbiamo profondo rispetto per le materie prime e quando andiamo a compiere lalo facciamo con grande attenzione, secondo criteri ben definiti, e con un senso di responsabilità nei confronti sia dei clienti finali sia dei produttori con cui cooperiamo».Entrare a far parte dellaper i produttori e i loro prodotti significa superare unche valuta innanzitutto che i principi di produzione e di conduzione aziendale corrispondano a quelli dell’azienda.sono requisiti fondamentali ai quali si aggiunge una necessaria armonia tra la filosofia aziendale e quella del partner. Tutti i prodotti vengono sottoposti a unall’interno del quale vi è sempre un sommelier, un assaggiatore diplomato o un degustatore qualificato. Pur Südtirol vanta un team di ben dieci sommelier di vini, un esperto internazionale di vini con diploma Wset livello 4, cinquee un. Una volta approvato, il prodotto viene aggiunto all’assortimento online sullaaziendale, attiva già dal 2012. Inoltre, può entrare anche a far parte dellache si trovano in Alto Adige tra Merano, Brunico, Bolzano, Lana e Bressanone. Periodicamente ogni prodotto viene rivalutato e sottoposto a controlli di qualità, grazie anche alle visite in azienda da parte dei responsabili e dei dipendenti di Pur Südtirol spiega il lavoro quotidiano svolto in partnership con i produttori: «Facciamo loro visita abitualmente presso ie le realtà produttive per vedere come lavorano eancora meglio i loroe le novità. Dietro ogni prodotto si celano infatti persone con le quali puntiamo a collaborare e crescere insieme, al fine die le nostre tradizioni ampliando però lo sguardo fino al mondo del commercio digitale per poter operare un cambiamento culturale nel mondo dei consumi».Per informazioni: www.pursudtirol.com