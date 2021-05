Le foodbox di Kathay parlano thai. E le firma Vittorio Castellani

Pubblicato il 25 maggio 2021 | 11:09

Il primo piatto thai della collaborazione Kathay-Il Gastronomade

Dentro le foodbox tutti gli ingredienti necessari. La ricetta invece è online

La scelta di Vittorio Castellani, aka Chef Kumalé

Una soluzione per gli amanti della cucina internazionale

e riprodurne in modo fedele il sapore e la presentazione; Permettono di ricevere comodamente a casa gli ingredienti esotici corretti per realizzare i piatti, cosa non sempre facile per chi vive nei piccoli centri urbani di Provincia.

Il viaggio, che si concluderà l'11 giugno, può essere condiviso attraverso pochi semplici click per preparare da sé i propri piatti preferiti. A guidare gli home-chef, delle foodbox. «In questi mesi di lockdown le persone hanno usato i canali social per imparare a cucinare e condividere tante ricette, comprese quelle di Paesi lontani», sottolinea il giornalista "gastronomade" meglio conosciuto con il nome Chef Kumalé, che ha collaborato al progetto delle foodbox con Kathay. «Spesso però le persone, non riuscendo a distinguere le ricette autentiche da quelle fasulle reperibili in rete, finiscono per fare pasticci. Per questo motivo, facendo tesoro di un'esperienza maturata in 30 anni di reportages e food experiences in quei Paesi», conclude Kumalé. Le foodbox risolvono i problemi che gli amanti delle cucine del mondo incontrano quando si mettono ai fornelli: